El celler Vinyes dels Aspres de Cantallops ha programat per aquest dissabte, dia 11 de juny, un acte de reconeixement a Eduard Toldrà Soler (1895-1962). La iniciativa consisteix en la presentació del primer llibre d’una col·lecció dedicada al músic Giravoltant el maig que es faria en el mateix paratge on precisament es va inspirar per composar l’òpera còmica, la taula de can Casas. Posteriorment tindrà lloc l’acte central a l’espai del celler, un concert amb sonets per a violí i piano del compositor, interpretats per Anna Cassú (piano) i Eszter Schütz. L’acte comptarà amb la presència del president Quim Torra, gran amant de la seva música, i finalitzarà amb una tertúlia i tast de vins a l’eixida de la casa.

La voluntat dels organitzadors és que aquesta cita tingui continuïtat els propers anys sota el nom de «Temps Toldrà» amb diferents activitats a l’entorn de la seva obra i el moviment noucentista. El celler té les instal·lacions al mas anomenat Can Batlle, casa pairal de l’esposa d’Eduard Toldrà, Maria Sobrepera, i indret preferit per l’artista per inspirar-se en el seu retir estival. D’aquí en van sorgir innombrables sardanes, sovint amb noms del lloc: Bac de les Ginesteres, Salou, Cantallops, Puig Neulós... així com d’obres tan reconegudes com la citada Giravolt de Maig o els lieds basats en cançons recollides a l’entorn. Eduard Toldrà va ser un gran intèrpret de violí i director de prestigi al capdavant de l’orquestra municipal de Barcelona, del que en fou el primer director. Alhora fou el principal exponent del noucentisme musical, amb unes obres que destil·len subtilesa i identificació amb el país i són molt apreciades per intèrprets i melòmans. Vinyes dels Aspres compta amb uns 25 anys d’existència i avui elabora 100.000 ampolles dintre la Denominació d’Origen Empordà.