El proper dissabte, 18 de juny, Roses celebrarà el 20è aniversari del Teatre Municipal amb un acte institucional que tindrà lloc a les 19.45 h. L’acte comptarà amb l’emissió d’un audiovisual amb testimonis i imatges dels 20 anys de vida de l’equipament cultural i clourà amb un espectacle de micro-teatre on es presentaran tres obres del Festival Píndoles. L’acte, gratuït, requereix reserva de plaça a través de la web rosescultura.cat.

Primeres figures del panorama teatral català, com Josep Maria Pou, Lluís Homar, Clara Segura, Sergi López, Pere Arquillué, Julio Manrique... i espanyol (Lola Herrera, Carmelo Gómez, Ana Torrent, Cayetana Guillen Cuervo...) han trepitjat l’escenari del TMR, que també ha estat seu i testimoni de les produccions del Grup de Teatre de Roses, i de la posada en escena de nombroses companyies, tant professionals com amateurs, oferint així al públic rosinc i de l’entorn una variada programació de qualitat. Teatre clàssic, dansa, comèdies, teatre amateur, música clàssica, concerts de rock, màgia, titelles... totes les disciplines de les arts escèniques i musicals s’han donat cita al Teatre Municipal de Roses (TMR) al llarg dels seus 20 anys de trajectòria.

Audiovisual i micro-teatre per celebrar els 20 anys

Aquests dies s’ultima l’elaboració de l’audiovisual que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament està preparat per realitzar un recorregut pels vint anys de vida del teatre. A través dels testimonis de treballadors, programadors teatrals, membres del Grup de Teatre de Roses i responsables polítics, el públic assistent a l’acte de celebració podrà recordar i conèixer més detalls de com es va configurar el nou equipament i les vivències que ha protagonitzat.

L’acte comptarà amb la participació de l’alcalde de Roses, Joan Plana; del regidor de Cultura, Èric Ibáñez; regidors i regidores del consistori; i representant d’altres institucions com la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

L’acte clourà amb la representació de tres obres de micro-teatre que formen part del Festival Píndoles, un projecte que porta arreu de Catalunya la representació d’obres de teatre breu inèdites, creant experiències en les quals el públic tingui un contacte pròxim amb els i les intèrprets i donant visibilitat a nous talents.

Una inauguració que va fer partícips a 750 escolars de Roses

El Teatre Municipal de Roses (TMR) inicià la seva activitat el 21 de juny de 2002, amb l’acte d’inauguració on es representà la cantata Tonalitat de l’Infinit, del compositor Feliu Gasull i escrita pel poeta Enric Casasses. Al llarg d’aquell cap de setmana es portaren a terme un total de cinc representacions de la peça, que suposaren la participació activa d’un total de 750 alumnes dels centres escolars de Roses dalt de l’escenari, juntament amb la cantant Clàudia Schneider, solistes de l'Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya i del Grup de Teatre de Roses.

502 espectacles de programació estable i cor de l’activitat cultural i social de la vila

Amb la inauguració del TMR, Roses culminà un llarg procés iniciat el juny de l’any 2000 amb la col·locació de la primera pedra de l’equipament, destinat a cobrir les necessitats culturals de la vila. Amb ell, la població entrava dins dels circuits teatrals professionals, fet que ha possibilitat la programació de dues temporades estables anuals (primavera i tardor-hivern), que han portat al teatre de Roses un total de 502 espectacles al llarg d’aquests 20 anys. A més, l’equipament ha permès la promoció de la producció teatral i musical locals, dotant la ciutat d’un espai on formacions i artistes han pogut desenvolupar les seves creacions i assajos i donar-les a conèixer al públic.

La funció del TMR, no obstant, ha cobert molts altres objectius, acollint bona part de l’activitat social i cultural que entitats i associacions de la vila desenvolupen: gales benèfiques, presentacions públiques, tallers, xerrades, festivals de fi de curs d’escoles de dansa, exhibicions... així com gran part de l’activitat municipal que requereix l’aforament i condicions que el teatre brinda: lliurament anual de la Dracma de Roses, Premis Treballs de Recerca, jornades de participació ciutadana, presentacions de llibres i conferències, i un llarg etcètera, que han convertit el teatre en testimoni del batec cultural de la vila al llarg de dues dècades.

Destacable és també la seva activitat com a Palau de Congressos, amb l’organització de nombroses jornades i seminaris, tant de caràcter públic com privat, que la versatilitat i adaptabilitat de l’equipament han permès acollir.

Un edifici singular i versàtil

Amb una superfície útil total de 2.648 m2 i capacitat per a 400 espectadors, la construcció del Teatre Municipal de Roses comptà amb un pressupost de 2.153.696 €, finançant per l’Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

Els seus artífex, els prestigiosos arquitectes Jordi Bosch, Joan Tarrús i Manel Bosch, idearen l’espai com un teatre a la italiana, amb sala i escenari diferenciats, incorporant no obstant espais convertibles i de gran versatilitat per acollir tot tipus de necessitats.

Consta d’una planta soterrani per als espais tècnics; una planta baixa amb vestíbul i sala d’assaig polivalents, sala de butaques de 1.000 m2, escenari, dímers i camerinos, taquilla, bar i serveis; mentre que les dues plantes superiors es destinen a gestió, amb espais i despatxos (seu actual de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament), tallers, cabines i magatzems. La planta tercera allotja la passera d’escena, instal·lacions i maquinària. L’exterior de l’edifici es caracteritza pel perfil dels volums principals i la «caixa de vidre» que conformen el vestíbul i la galeria superior.

La construcció de l’equipament culminà amb la instal·lació de l’equipament escenotècnic (maquinària escènica, il·luminació i equips d’àudio-vídeo) l’any 2006 i, finalment, l’any 2008 amb la instal·lació d’una petxina acústica desmuntable que dotà la sala del teatre d’unes condicions acústiques de gran qualitat, molt reconeguda per concertistes i músics que han passat pel teatre al llarg d’aquests anys.

El nou edifici va comportar també la transformació de la plaça adjacent, gràcies al projecte dels mateixos arquitectes responsables del teatre, amb el qual es va unificar i harmonitzar urbanísticament l’exterior de l’edifici, creant un únic conjunt coherent i millorant la qualitat paisatgística i l’accessibilitat.

Preparant les properes temporades

L’any de la seva inauguració, el 2002, Roses comptava amb un cens de 13.000 habitants i requeria d’un equipament capaç de satisfer les necessitats en l’àmbit de les arts escèniques d’aquesta població creixent. El 2022, amb 20.000 habitats censats al municipi, el TMR arriba al seu 20è aniversari amb la satisfacció d’haver complert amb escreix aquest objectiu i planifica ja les seves properes temporades.