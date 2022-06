Castelló d’Empúries recupera la Fira del Pa i la Festa de la Sega, també anomenada Del Blat al Pa, després de dos anys sense fer-se. Les dates escollides són l’11 i 12 de juny, dos dies durant els quals es desplega un munt d’activitats: visites guiades que s’obsequien amb un paquet de farina, tallers familiars, xerrades i demostracions de com es feien antigament les garbes –feixos d’espigues tallades– i el procés de batre amb vella maquinària agrícola que preserva la Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries i que col·labora en la iniciativa.

La Fira, que organitza l’Ecomuseu-Farinera i l’Ajuntament des del 1998, compta amb el suport del gremi de Flequers Artesans de les comarques gironines. Ells són els que serveixen, entre altres i en una única parada al pàrquing de la Farinera, el preuat pa de Tramuntana, fet amb «varietats de blats antigues i amb una producció acurada» als aiguamolls castellonins, tot envasat, tal com marca l’actual normativa. El pa de Tramuntana és un projecte que va néixer fa una dècada des del cor de l’Ecomuseu i que el gremi de flequers ha donat continuïtat amb la farina de Girona. Íngrid Pou, tècnica de la Cooperativa Agrícola de Castelló, remarca que la parada ajuda a «donar visibilitat i a destacar la qualitat d’aquest producte» que només es fa i es ven a les comarques gironines. A l’Alt Empordà hi ha, actualment, una desena de flequers artesans. També remarcar que a hores d’ara no es pateix per la collita de blat «tot i que depèn de com evolucioni el temps».

Aquesta gran parada comparteix espai amb una quinzena més de parades d’artesans de l’alimentació –fruits secs, bunyols de bacallà, entre altres– i l’artesania de dimensions mitjanes. No és una xifra extraordinària perquè, segons explica la directora de l’Ecomuseu-Farinera, Carme Gilabert, «aquesta és una fira petita que fa prevaler la qualitat». També s’insereix de ple en els objectius del centre museístic servint per visibilitzar la Farinera i, fins i tot, per ensenyar als més joves «que el pa el fa el flequer». De fet, entre les propostes hi ha un taller gratuït per aprendre a fer pa.

La Fira també es complementa amb altres actes com una trobada de puntaires al pati del Palau dels Comtes, una actuació de l’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries, al pati del museu, l’actuació teatral Els Pànids, per tancar la fira diumenge a les 6 de la tarda, a la sala polivalent. En aquest mateix espai s’ubica la fira d’ocasió de maquinària agrícola on participen tant empreses com particulars.

Recordant a Joan Mallol

Per «vincular la Fira del Pa amb el passat medieval» de Castelló s’ha convidat al professor d’Història de l’Art, Juan Antonio Olañeta, a fer una xerrada sobre la iconografia del blat i el pa a l’art medieval, dissabte a les 6 de la tarda al museu, mentre que la família Mallol evoca la figura del pastisser local Joan Mallol de qui enguany es celebra el centenari del seu naixement, diumenge a les 12 del migdia.