Els centres de dansa Carme Trèmols de Figueres i El Paller de Castelló d’Empúries han unit esforços i presenten un espectacle junts on fusionen dansa clàssica i dansa contemporània. Es tracta d’Amor i vida, tot un cant a la cultura i l’existència, que es presenta aquest divendres a 2/4 de 9 del vespre a la Sala La Cate de Figueres i el divendres següent, 17 de juny, a 2/4 de 9 al pati del Palau dels Comtes de Castelló d’Empúries.

Fa quasi trenta anys que existeixen aquests llaços entre Carme Trèmols i Emma Teixidor, codirectora d’El Paller, junt amb Dolo Yglesias, però amb el confinament van estrènyer-los més fort encara. «Costa tant sobreviure amb la cultura i la dansa i vam decidir fer alguna cosa juntes», comenta Teixidor. El resultat, Amor i vida, un muntatge que busca anar més enllà d’un festival de final de curs i que intenta amalgamar «el clàssic més pur i el més contemporani». Tot i que l’espectacle es fa a Figueres i Castelló, les propostes seran diferents perquè els espais condicionen: un interior, l’altre exterior i de nit.

Per a Emma Teixidor és ben clar que, després de la pandèmia, vivim «un moment de crisis molt profund i hem de defensar la dansa com a art i no com a competició». Els nens, al seu parer, «necessiten poder-se expressar i poder desenvolupar el seu moviment amb tècniques que donen suport però sobretot poder manifestar què els està passant». Per ella, «l’educació dels sentits és la que ens porta a tenir criteri».