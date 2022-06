Després de dos anys de parèntesi obligat a causa de la pandèmia, Figueres recupera la Fira de la Gent Gran, dedicada a totes les persones del col·lectiu sènior de la ciutat. Tindrà lloc del 9 al 15 de juny a la Plaça Catalunya. La voluntat de l’Ajuntament de Figueres i de les entitats que hi participen és recuperar les activitats amb xerrades, una gimcana, concerts de música, ball, un berenar popular i una mostra d’entitats. Totes les activitats han estat proposades pel Consell Municipal de la Gent Gran. En el programa d’actes destaquen diverses xerrades vinculades als drets de les persones i una marxa a peu, el dimecres 15 de juny, en commemoració del Dia mundial contra el maltractament de les persones grans.

Tots els actes, en aquest enllaç.

L’alcaldessa, Agnès Lladó, considera que «la gent gran de la nostra ciutat es mereix que els tinguem presents cada dia, que els cuidem i que els reconeixem la seva vitalitat, oferint-los actes i activitats per poder gaudir d’aquesta etapa amb dignitat i plenitud».

Per la seva banda, la regidora de Gent Gran, Ester Marcos, ha volgut «agrair al Consell Municipal per a la gent gran la seva implicació i les seves ganes per realitzar aquesta Fira».

Des d’una gimcana a una xerrada històrica

La Fira de la Gent Gran comença aquest dijous, a les deu del matí, amb una gimcana sobre edificis modernistes de la ciutat. A la tarda, al casal Cívic, hi ha una xerrada sobre la mort a càrrec de Cristina Vallès i Dolors Quer (2/4 de 7). A les vuit, a les escales del carrer la Jonquera, hi actuarà la Coral polifònica.

Divendres començarà a la Biblioteca amb una tertúlia sobre Els drets de les persones no tenen edat (2/ 4 d’11). Casal Cívic acollirà una tarda de poesia (a les 5 ). Dissabte, de nou a una, se celebra la Fira d’Entitats a la plaça de Catalunya, amb mostra de la Guàrdia Urbana i actuacions del Grup de ball en línia, Grup Ona, Asil Vilallonga, Coral Icaris, Colla Dolça Tardor, Grup de playback de Clau de Sol, l’Esbart Nova Dansa del Caino, Ballet Figueres, Acting i Esbart Dansaire de l’Erato.

L’historiador Antoni Egea parlarà de la formació de la ciutat entre els anys 943 i 1833 a l’auditori del Museu de l’Empordà (6 tarda) amb un recorregut posterior per Figueres. Diumenge hi haurà audicions de sardanes (2/4 de 12) i ball a la plaça Catalunya (a les 5 de la tarda).