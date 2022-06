La Fira de la Cirera de Terrades torna aquest diumenge 5 de juny sumant ja vint-i-cinc edicions. Amb diverses activitats per a tots els públics, els carrers de la vila es tornaran a omplir de gent per passejar i tastar aquesta cirera cultivada a l’Empordà, un fruit molt apreciat i de gran qualitat, a les parades dels mateixos productors. Enguany posaran a la venda uns 3.000 kg de cireres.

El poble de Terrades es converteix, doncs, en un aparador de cireres i convida a visitar el poble, el seu entorn i els seus comerços i restaurants. I és que, com sempre, a més de la venda de cireres, durant tot el dia els visitants també podran gaudir i comprar al mercat d’artesania amb què s’acompanya aquesta jornada.

Cursa de muntanya

La programació la completen diverses activitats lúdiques per a totes les edats. Al matí, l’Associació Aferrats organitza la X Cursa de muntanya Cirera de Terrades. També actuaran els alumnes de l’escola de ball Ballem Junts i, en acabat, es realitzarà una classe de ball en línia.

Per altra banda, per als més menuts, durant el matí s’instal·larà un espai de joc per a famílies a càrrec de La Tribu Juganera, amb «Joc al Quadrat». Ells mateixos seran els encarregats d’explicar contes màgics als més menuts. I a la tarda, el darrer acte de la fira serà l’actuació de sardanes a càrrec de La Principal de Porqueres.

Una fira consolidada

L’alcalde del poble, Isidre Felip, assegura que després de 25 anys la fira està totalment consolidada i que ja han començat amb els preparatius perquè «tots els visitants en quedin satisfets». També convida a tota la gent de la comarca i la província a assistir a Terrades per gaudir d’«una de les millors fires que es fan a la comarca». Si les condicions meteorològiques acompanyen, diu, l’assistència serà màxima.

Un poble per visitar

La Fira de la Cirera ens permet gaudir d’un petit poble, situat a dotze quilòmetres de Figueres, que ha sabut guardar l’essència de la seva vida rural. És un poble tranquil, predominantment agrícola i ramader, i gaudeix d’un clima agradable i molt favorable per al cultiu del cirerer, la qual cosa ha permès que les cireres de Terrades gaudeixin d’una qualitat excel·lent i siguin especialment apreciades arreu dels mercats i en el món de la gastronomia.

Un dels atractius que té el municipi per aquells qui el visiten és el de passejar pels seus carrers tot observant algunes de les cases que encara es mantenen fidels a la pedra i al seu color terrós, que fan que tot el conjunt agafi un caire rural. L’hospitalitat de la seva gent està assegurada.