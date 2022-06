Cantallops ho té tot a punt per celebrar el MACA’S, una mostra d’art, cultura, artesania i societat, que durant els dies 4 i 5 de juny omplirà el municipi de tota mena d’activitats lúdiques i festives, com són actuacions musicals, exposicions artístiques, un mercat de petits productors i artesans, i la presentació de llibres, entre altres.

Tot plegat, vol posar de manifest la importància dels artesans de proximitat, de quilòmetre zero, així com fer valer els seus productes, tan allunyats de les produccions del món globalitzat en què vivim. «Volem fer una festa farcida de debat, d’estudi i de coneixement, on la producció i el comerç local hi tinguin un paper especial», detalla l’alcalde del municipi, Joan Sabartés.

Dues jornades farcides d’actes

Per tal de complir els objectius marcats, en total s’han programat tres exposicions a la Sala teatre La Concòrdia, i més d’una desena d’activitats. Una de les més destacades és la presentació del Courts-circuits 66, el festival de curtmetratge de la Catalunya Nord. Serà el dissabte 4 de juny, a dos quarts de dotze del migdia, a l’Hort del Capellà. «Aquesta és una proposta on projectaran els curts presentats a diferents pobles a banda i banda de la frontera, entre els quals hi ha Cantallops», diu Sabartés.

També destaca la taula de treball «Producció, comercialització i economia circular de la comarca», que se celebrarà també dissabte, en aquest cas a les Antigues Escoles, a les cinc de la tarda.

Així mateix, de la programació de diumenge 5 de juny ressalta la marxa solidària per Ucraïna, que començarà a dos quarts de deu del matí, a les Antigues Escoles, i que permetrà gaudir dels paisatges de les vinyes i les oliveres.

Val a dir que el MACA’S neix a partir de la col·laboració de l’Ajuntament de Cantallops i un col·lectiu de petits productors i artesans del municipi i de poblacions de la zona.