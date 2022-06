El bestiari cibernètic i colpidor de Carlos Acedo s'exposa a Figueres

L’artista figuerenc Carlos Acedo sempre ha estat una persona sensibilitzada amb la protecció del món animal. Fa dos anys, per reivindicar i sensibilitzar, va iniciar el projecte S.O.S. Les primeres imatges bucòliques amb les quals va començar a treballar –«animals molt bonics en paisatges idíl·lics»– no el van satisfer, va creure que tothom ja estava massa saturat d’elles i que no eren prou efectives. Així, va fer un pas més en aquesta construcció d’un bestiari imaginari propi, aconseguint composicions colpidores i, a voltes, fins i tot, feridores. Vuit imatges de la vintena que componen la sèrie i altres del procés s’exposen des d’aquest dissabte, a les 5 de la tarda, fins al dilluns 6 de juny, al Casino Menestral Figuerenc.

Carlos Acedo va iniciar aquest viatge amb la composició de la imatge d’una lleona poderosa rugint. «En veure-la, vaig pensar com n’era de potent, la reina de la natura, però alhora com semblava estar patint, demanant socors, ajuda», comenta Acedo. Aquesta apreciació va fer-li canviar el rumb aleshores, sent el punt de partida per crear aquesta sèrie «d’animals cibernètics» habitants «d’un futur imaginari, on els humans ja no existim i hem deixat el nostre llegat: la contaminació i cap recurs». La intencionalitat de l’artista era clara: «Imatges pensades perquè, quan les miris, et sentis incòmode, que et remoguin alguna cosa», tal com han fet amb ell mateix, tant que va arribar a un punt, durant el procés, que pensava que no podria acabar-la. «Cada cop em costava més fer-les, anava espaiant el temps, perquè per aconseguir aquest punt d’incomoditat m’allunyava molt del que jo solia fer i em provocaven molt malestar», assegura. L’empenta final li cal agrair a l’il·lustrador i amic Rafa Villalón qui va animar-lo a «tancar la carpeta», una decisió de la qual està satisfet perquè referma el missatge que vol transmetre: «No podem abandonar, perquè, si ho fem, els únics perjudicats serem nosaltres, cal ser conscient que aquest és el nostre medi i que cada dia s’extingeixen espècies i n’apareixen de noves però no passarà, amb els humans».

El figuerenc ha treballat les imatges amb la tècnica del collage, «un recurs inesgotable», però que encara preserva el debat, on ell no vol entrar, de si aquestes imatges transformades continuen sent fotografia. «Jo em sento molt realitzat fent aquestes composicions», conclou Carlos Acedo qui ha escollit per exposar les quatre fotografies més representatives i les del final de la sèrie, quatre homínids que, en el seu món imaginari, «són els que van intentar esbrinar què havia passat en el planeta, en descobrir-ho, van renegar del llegat deixat pels humans». L’artista ha treballat amb imatges d’ocells, mamífers, animals aquàtics, que no han estat fàcil de trobar, amb l’interès de representar a tot el regne animal.