La Xarxa d'Economia Solidària (XES) engega un any més el Festival de l'Economia Social i Solidària Rural (FESSrural) com a punt de trobada de les economies alternatives i transformadores als territoris rurals. Aquesta tercera edició porta per títol "Per un turisme sostenible i conscient pensat des de les ruralitats" i se celebra el proper dissabte 18 de juny a Corçà (Baix Empordà).

Els organitzadors han desvetllat aquesta setmana la programació, dividida en cinc grans espais (Fòrum, Món Empordà, Festa, Rebot i Mainada) i el Mercat Ecosocial amb productes, artesania, serveis i iniciatives diverses de l'Economia Social i Solidària (ESS). Totes les activitats estan obertes a tothom i són gratuïtes.

L'objectiu de la jornada és fer una reflexió en comunitat sobre la situació del món rural i la seva relació amb el turisme, hi haurà xerrades i espais de debat sobre habitatge, turisme regeneratiu, economies transformadores rurals i canvi climàtic.

Seguint l'esperit que marca el FESSrural des del principi, aquest espai es combinarà amb cultura i oci, en un ambient on es podrà gaudir de gastronomia (foodtrucks), música en directe (Miri's Way, Les Mariterrànies, DJ Pawer i DJ Gea) i altres activitats com la Mostra de Glosa, tallers de circ o una jornada freestyle amb Vinnie Kairos i Erol Urbà. També es repeteix el racó per a la mainada, amb jocs infantils i l'espectacle Una platja de conte.

FESSrural

El FESSrural va néixer l'any 2019 impulsat per persones provinents de la XES Empordà, XES Garrotxa, XES Ripollès i XES Pirineu Aran que creuen en una nova forma de produir, distribuir i consumir des dels territoris rurals, representant una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i globals. Per a fer-ho possible, aposten per generar un espai de trobada i intercooperació on visibilitzar totes les iniciatives d'ESS que sorgeixen als territoris rurals.

La primera edició del festival va tenir lloc a Vallfogona del Ripollès (Ripollès) i la segona - posposada per la pandèmia de la Covid-19 al 2021 - a la Vall de’n Bas (Garrotxa).