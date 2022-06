El primer cap de setmana de juny Torroella de Montgrí es torna a omplir de màgia amb FIMAG, el festival de referència del sector. Deprés de l’edició de l’any passat, sense espectacles de carrer i amb limitació d’aforament, aquesta any torna amb gairebé una vuitantena de sessions de màgia programades en un total d’onze espais diferents, amb l’atractiu de recuperar els espectacles programats al carrer.

Els espectacles s’agrupen en diferents blocs per a una fàcil identificació: La Gran Màgia, la Màgia Singular i la Màgia Popular. Les entrades per als espectacles de pagament es poden adquirir a www.fimag.cat.

A més, el festival torna a programar el FIMAGPro, la 4a Fira de Programadors de Catalunya, en el marc de la qual es presentarà la primera actualització del Catàleg Professional de Màgia de Catalunya, una eina que engloba el gruix dels espectacles de màgia en cartell actualment arreu de Catalunya.

FIMAG 2022: del 3 al 5 de juny. Torroella de Montgrí

Torroella concentra en un sol cap de setmana els millors mags del panorama actual, en una edició especial, la desena, en què confluiran a FIMAG més números premiats que en cap de les nou edicions celebrades fins ara i en què, després de dos anys marcats per la pandèmia, el festival recupera l’alè del carrer.

L’Espai Ter, epicentre de La Gran Màgia

Amb Jorge Blass de cap de cartell, la Gran Màgia presenta espectacles d'àmbit internacional. Com explica Abel Font, un dels organitzadors, "amb la gran màgia juguem al màxim risc perquè és allà on es marca l'aposa de qualitat".

El divendres dia 3 de juny

Adrián Vega presentarà l’espectacle Área 52 després de triomfar amb la gira The supernaturalists arreu dels Estats Units, una màgia de prop adaptada a grans teatres. Ha rebut el premi FISM Europa al mag amb més projecció internacional.

El dissabte dia 4 de juny

Se celebra la GRAN GALA INTERNACIONAL, l’espectacle més impactant. Amb Mario López i el milagro de la sal, primer premi al programa televisiu nord-americà Fool&Us; Javi Rufo, guanyador del Premi FISM Europa de Manipulació i Màgia de Sala pel seu especial Calaix de Sastre; els catalans Ramó&Alegria, amb un número de màgia poc usual, sobretot canalla, reconegut amb el segon premi FISM Europa de grans il·lusions; el mag Edgard, Premi Nacional de Grans Il·lusions amb l’elegantíssim número Dejà vu, el viatge final; i culminant amb el belga Laurent Piron amb l’entranyable i poètic número de Paper ball, que es va fer mereixedor del Gran Premi FISM Europa 2021.

El dinamisme i bon humor de la gala està assegurat amb la presentació de l’humorista Judit Martín, popular per les seves imitacions en programes com Polònia, Està passant o Versió Rac1.

Mai s’havien presentat en una sola gala de FIMAG tants números premiats. Per això, Abel Font opina que "la X edició de FIMAG és la millor gala que s’ha fet mai a FIMAG. Aquest any hi ha un nivellàs impressionant».

El diumenge dia 5 de juny

Tindrà lloc el gran espectacle de l’edició 2022. És Efímero Live de Jorge Blass, un fora de sèrie lloat per figures mundials com David Copperfield o Juan Tamariz. L’espectacle és una mostra dels límits que pot transgredir el món de la màgia, carregada d’il·lusions inèdites amb experiències interactives que connecten el públic de la sala amb públic de qualsevol racó de món. Vareta Màgica d’Or a Mònaco i premi Sigfried and Roy a Las Vegas

Màgia singular, un privilegi de proximitat a espais emblemàtics i singulars del poble

FIMAG sempre ha tingut molt en compte la màgia de prop, un dels camps més difícils de trobar en les programacions de màgia. La programació d’enguany inclou fins a cinc espais per a sessions d’aforaments molt restringits, d'entre 30 i 50 persones, per poder gaudir d’espectacles a tocar del mag. La Galeria Àtrium, el Palau solterra, la Casa Pastors, l'Auditori La Tina i el Pati de les Clarrisses en són els escenaris, amb la novetat de l'escenari del Cine Petit.

La màgia singular comptarà amb la màgia còmica deDavid Navares, la màgia tecnològica de Roger Belso, la micromàgia de Mario López, el mentalisme i poesia d'Alejandro Revuelta i la màgia de prop de Nilo Hidalgo.

Els diversos espectacles tenen un preu de 4 €.

La màgia de carrer, a l’ADN del festival

Una de les potes fonamentals que FIMAG ha defensat des dels seus inicis ha estat la programació de màgia al carrer. Després de dos anys de no poder-ho fer, es recuperen espais a l’aire lliure com la simbòlica Plaça de la Vila, el Passeig de Catalunya o la plaça Pere Rigau. A la Plaça de la Vila, s’hi ha programat l’espectacle Toilet del mag Karlus, l’Adan Xou Xou del mag Adan Xou, i El circ dels impossibles del Mag Stigman; al passeig de Catalunya hi actuaran les magues Joana Andreu, amb l’espectacle Màgica, i Martilda amb el Diario de una ilusionista. Mentre que a la plaça Pere Rigau s’hi concentrarà el mercat màgic.

Per als més petits, es tornen a programar múltiples sessions de màgia al Cinema Montgrí. L’any passat es va fer forçosament en motiu de la pandèmia, i veient la gran resposta que va haver-hi per part del públic, ja que era un lloc interior, amb ombra, que assegurava unes bones condicions a la mainada per veure els espectacles, l’han mantingut.

Aquest any amb el mag Iván Santacruz, conegut popularment com “Un papá mago”. Presentarà l’espectacle Un show de magia, pero más chulo.

Un any més, els infants podran provar com és això de fer de mag amb els tallers de màgia de David el Mag i Àlex Ferrer, que es faran enguany al convent de les Clarisses, un cèntric espai recuperat recentment per a usos públics

A la nit, la màgia més golfa

Recuperem la màgia de discurs més irreverent, més canalla, més golfa. I ho fem en un espai que estrenem per a usos màgics com és el pati de les Clarisses. Dissabte 4 amb la maga Lola Mento i l’espectacle Lolamentando i diumenge amb Javi Rufo i l’espectacle Magia en juego. El dissabte, abans de la sessió “golfa” actuarà el guanyador del concurs de màgia jove del 1r Festival de Màgia de Terrassa (octubre 2021)

El FIMAG solidari

Com ja és tradició, el FIMAG compta amb una gala solidària en col·laboració amb la fundació Abracadabra. El dijous dia 2 al matí hi haurà un espectacle adreçat als joves dels centres d'educació especial de la comarca i fora de la comarca, que en altres edicions ha tingut una assitència de fins a 300 persones.

Després de l'espectacle hi haurà esmorzar i discomòbil.

com expliquen des de l'organització, "l'esperit de FIMAG és fer arribar la màgia a tothom".

Des de l'organització asseguren que un dels grans esforços i reptes és aconseguir en tot moment unes bones condicions per veure màgia, sigui carrer o interior.