La Fundació Salut Empordà (FSE) i l’empresa de serveis ambientals Sersall impulsen per primer cop una campanya conjunta amb motiu de la celebració del Dia Mundial Sense Tabac (31 de maig) i el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny). La iniciativa consta d’una exposició i una campanya a xarxes socials que dona a conèixer els aspectes més rellevants de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular, que va entrar en vigor el 8 d’abril d’aquest any i regula l’ús i la comercialització dels productes plàstics, especialment els d’un sol ús. L’objectiu és que la ciutadania sigui coneixedora d’aquesta nova normativa, prengui consciència del problema mediambiental que suposen els plàstics d’un sol ús i, també, dels perills ambientals del tabac, més enllà del perjudici per a la salut de les persones fumadores.

La mostra està formada per tres daus de cartró de dos metres d’alçada que seran a Consultes Externes de l’Hospital de Figueres des d’avui i fins al 17 de juny. Després, l’exposició es traslladarà a les altres entrades del centre sanitari en períodes de 15 dies, amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre d’usuaris i professionals. Més endavant, s’oferirà als ajuntaments de la comarca per si la volen acollir en els seus municipis i, d’aquesta manera, ajudar a fer pedagogia entorn d’aquesta problemàtica ambiental. Tabac i plàstics d’un sol ús Els plàstics d’un sol ús són aquells que estan fabricats totalment o parcialment amb productes químics a base de combustibles fòssils (petroquímics) i que llancem quan els hem fet servir un cop o després d’un període de temps molt curt. A nivell mundial suposen un problema ambiental de primer ordre: representen entre el 60 i el 90 % de les escombraries del mar, anualment provoquen la mort d’un milió d’aus i més de 100.000 mamífers marins, i danyen el sistema digestiu humà pels microplàstics introduïts en la cadena alimentària, entre d’altres impactes negatius. D’aquí que aquesta nova regulació prohibeixi alguns d’aquests productes, com poden ser les palletes per beure. La vinculació de la llei amb el Dia Mundial Sense Tabac ve del fet que aquesta nova regulació passa a considerar les burilles de cigarreta com a plàstics d’un sol ús (els filtres contenen plàstic) i fixa un impost especial per als fabricants de tabac. L’exposició posa l’accent en la necessitat de deixar de fumar, per la salut d’un mateix i per preservar el medi ambient. I és que les burilles són una deixalla massiva arreu del planeta que no es pot reciclar, triga més de 25 anys a degradar-se i és altament contaminant. Sersall Des del 1995, l’empresa familiar Sersall de Castelló d’Empúries es dedica a la planificació, gestió, emmagatzematge i transport de residus. Ofereix els serveis de recollida de residus sòlids urbans (RSU), voluminosos, industrials i de fusta i jardineria. També gestiona el Punt Verd, la recollida selectiva i d’oli vegetal i la neteja viària i de contenidors. A més de donar servei a empreses, administracions i institucions de les comarques gironines, entre les quals hi ha la Fundació Salut Empordà. ABS l’Escala Per la seva banda, aquest matí, professionals de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala han muntat una taula informativa a l’exterior del CAP del municipi amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac. L’objectiu de l’estand és conscienciar la població dels riscos del tabac i animar-los a deixar de fumar, a partir de l’entrega de fulletons informatius o de la proposta de diferents activitats, com l’intercanvi d’una cigarreta per una poma.