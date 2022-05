Castelló d'Empúries recupera la Fira del Pa, ara anomenada Del Blat al Pa, després de dos anys sense fer-se a causa de la pandèmia. Les dates escollides són l'11 i 12 de juny, dos dies durant els quals es desplegarà un munt d'activitats com visites guiades, tallers familiars, xerrades o demostracions de fer garbes i de batre amb maquinària agrícola que preserva la Cooperativa Agrícola de Castelló d'Empúries. La Fira, organitzada per l'Ecomuseu-Farinera i l'Ajuntament, compta amb la col·laboració del gremi de Flequers Artesans de les comarques gironines que seran els que serviran, en una única parada al pàrquing de la Farinera, el preuat pa de Tramuntana, fet amb "varietats de blats antigues i amb una producció molt acurada", tot ell envasat, tal com marca la normativa. Els acompanyaran una quinzena més de parades d'artesans de l'alimentació i l'artesania.

L'alcalde Salvi Güell ha explicat, durant la presentació de la fira als mitjans, que "la reprenem amb moltes ganes", una afirmació que ha refermat la regidora de Cultura, Xon Hugas, que ha avançat que serà "un cap de setmana molt atepeït". La directora de l'Ecomuseu-Farinera, Carme Gilabert, ha comentat la necessitat d'anar fent aquestes activitats perquè "molts nens no saben que el pa el fa el flequer". De fet, entre les propostes hi ha un taller gratuït per aprendre a fer pa. La Fira també es complementa amb altres actes com una trobada de puntaires al pati del Palau dels Comtes, una actuació de l'Esbart Dansaire de Castelló d'Empúries, al pati del museu, o una actuació teatral Els Pànids, per tancar la fira, a la sala polivalent. En aquest mateix espai s'ubicarà la fira d'ocasió de maquinària agrícola on participen tant empreses com particulars.

Per "vincular la Fira amb el passat medieval" s'ha convidat al professor d'Història de l'Art, Juan Antonio Olañeta, a fer una xerrada sobre la iconografia del blat i el pa a l'art medieval, mentre que la família Mallol evocarà la figura del pastisser local Joan Mallol de qui enguany es celebra el centenari del seu naixement.