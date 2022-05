El 25 de maig és el Dia de l'Orgull Friki. Enguany, aquesta data, assenyalada per a molts, va caure en dimecres, i per aquest motiu, i per tal de celebrar-la igualment, l'Oficina Jove de l'Alt Empordà ha decidit commemorar-la aquest dissabte 28 de maig, a partir de les quatre de la tarda.

D'aquesta manera, i fins a les vuit del vespre, a l'Oficina Jove es faran jocs de taula, karaoke friki i partides de rol. Aquestes darreres comptaran amb premis i diversos concursos, d'entre els quals el de bandes sonores d'animes i de cosplay. Totes les activitats són gratuïtes. L'edat recomanada és entre els 14 i els 29 anys. Els organitzadors, Oci Ficció, animen els participants a "treure el friki que porten dins i demostrar allò que tant els fascina". Les inscripcions a les diverses propostes es poden fer a través del formulari que l'Oficina Jove ha compartit a la seva pàgina web o través de codi QR.