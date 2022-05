La Ciutadella de Roses acull, el 28 de maig, la quarta jornada de Salut i Benestar emocional, organitzada des del CAP rosinc amb l’objectiu de promocionar un estil de vida saludable també a escala emocional. Es tracta de celebrar una matinal de trobada ludicofestiva, amb la intenció de crear xarxa i sinergies beneficioses entre les diferents entitats i institucions de la població per tal d’oferir benestar emocional a la seva comunitat, explica Mercè Homs, referent en benestar emocional al CAP de Roses. «Volem que les persones prenguin consciència que per ser una persona més saludable és important conèixer quins recursos té el teu poble i en què et poden ajudar a l’hora d’augmentar el teu benestar emocional».

Dins les tasques de la figura de Referent en Benestar Emocional, hi ha la de fer un màping per conèixer els actius en salut que hi ha al territori i així donar-los a conèixer als professionals de la salut i a la població en general, amb l’objectiu final de poder oferir prescripció social. Des de l’equip de Promoció de la Salut Comunitària de l’ABS, doncs, es planteja aquesta jornada com un espai de treball comunitari amb les entitats, les associacions, els clubs, les institucions, entre altres. S’hi volen posar sobre la taula accions comunes pel present i pel futur, per tal que el poble conegui els agents comunitaris que tenen a disposició i fomentar, així, una millor gestió de la seva salut emocional.

A través d’aquesta jornada, tots els agents comunitaris que hi participen poden exposar i oferir tot allò que fan per promocionar un estil de vida saludable.

Les portes de la Ciutadella s’obriran a les deu del matí fins a les dues del migdia. Els diversos participants faran diferents activitats en relació amb el benestar emocional. Algunes es faran al llarg del matí i d’altres amb un horari establert. La jornada és d’accés gratuït i es recomana portar roba còmoda. Per amenitzar la jornada, hi haurà els gegants de Roses.

Durant el matí, hi haurà possibilitat de fer un recorregut en bicicleta per la Ciutadella realitzat pel club ciclista rosinc; un circuit de marxa nòrdica, a peu pel recinte i durant la marxa hi haurà una aturada per poder observar el mar a càrrec de la Càtedra d’Oceans i Salut humana, que explicarà els beneficis del mar. També el club d’atletisme oferirà un seguit d’exercicis i entrenaments bàsics per saber què et pot aportar salut i benestar.

En una altra zona de la Ciutadella, està previst que hi hagi el cotxe de policies, de bombers, l’ambulància i també l’autobús de donants de sang perquè aquell dia també es podrà fer donació. Tots aquests vehicles estaran oberts al públic perquè es puguin veure per dins. Igualment, cada entitat farà petits tallers per veure en què consisteix la seva feina. Per la seva part, els professionals del CAP estaran presents i faran una matinal de jocs de cucanya, sessions de reiki o tallers de psicodansa, entre un ampli ventall d’activitats proposades.