Fa pocs dies l’Alt Empordà Big Band va oferir el primer tast del seu so al Teatre d’Ordis, escenari on assagen regularment. L’estrena oficial, però, d’aquesta nova banda altempordanesa, consagrada al jazz clàssic però oberta a altres estils i fusions, es fa aquest dissabte, a les 7 de la tarda, a la Plaça Nova de Pau. És un concert molt esperat per la formació que, a més, serveix per cloure el cicle Jazz a Pau que s’ha fet al municipi amb molt èxit d’assistència, malgrat les restriccions, per on han passat grups com Jazz de Copas, Tres Notas, Get The Groove, Pelacanyes Band i la banda de Joves Jams.

Jordi Pellejà explica l’emoció que van sentir durant el concert de preestrena a Ordis on els van voler acompanyar més de dues centes persones, algunes d’elles dempeus, que van deixar petit l’equipament del Teatre. El músic, que ha estat un dels instigadors de la creació d’aquesta banda integrada per vint intèrprets empordanesos, tant professionals com músics docents i aficionats, comenta que a l’estrena oficial a Pau tenen previst interpretar el mateix repertori, però «afegint-hi alguns temes nous». En aquest sentit, busquen emular «l’esperit de les big band» com és el cas de la ja extingida La Locomotora Negra que va desaparèixer l’any passat just al fer cinquanta anys. Per Pellejà és important que tot el llegat que deixen aquestes grans bandes es perpetuï, sobretot a benefici de les joves generacions de músics. També amb l’Alt Empordà Big Band es busca demostrar que a comarques també hi ha talent. «Nosaltres volem tocar, només necessitem espais», assegura el músic. El seu repertori es sustenta, com a base, en el «veritable swing» però amb la voluntat també de ser oberts, i de barrejar-ho amb altres estils com la salsa jazz o el funk.