L’alumnat i els professors participants en l’Erasmus+ de l’Institut de Vilafant han organitzat un acte, per a aquest dijous, 26 de maig, a partir de les 6 de la tarda, per mostrar al públic general com han treballat el projecte europeu Young europeans. L’activitat consta, a part d’una presentació, de l’exposició dels projectes que han realitzat els alumnes que han participat en aquesta iniciativa, que involucra diferents instituts europeus.