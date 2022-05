La biblioteca del castell de Peralada custodia vuit-centes executòries de noblesa, un document nobiliari que confirmava la hidalguía en propietat. L’arxivera i historiadora de l’art Inés Padrosa ha estat convida a desvetllar detalls de la col·lecció privada, una de les més importants del país, en una conferència que imparteix aquest dimarts, a les 7 de la tarda, a través del canal Zoom, dins un seminari web organitzat per la Real Maestranza de Ronda, la més antiga de l’Estat, amb motiu dels seus 450 anys d’història.

Padrosa diu que la gran majoria d’executòries de Peralada són «solemnes», és a dir, «que qui ha rebut el títol d’hidalgo o de noble, les ha fet fer especialment per tenir-les a casa seva com a demostració del prestigi de la família». Aquesta important col·lecció va ser creada per Miquel Mateu qui «va anar comprant-les de famílies que se les venia». Les més antigues daten dels temps dels Reis Catòlics, al segle XV, i la més actual és del 1910. Aquest llarg període permet «fer un recorregut per la història des de molts punts de vista: l’evolució de l’enquadernació, les tipologies d’arbres genealògics, d’orles o de vestuari».

Normalment, les executòries són fruit de litigis en què els interessats reclamen el títol o un reconeixement. En ells s’explica el procés i la demostració de que «són dignes de rebre el títol nobiliari». Aquí és on resideix part de l’interès, ja que les famílies parlen dels seus avantpassats i inclouen arbres genealògics.

A Inés Padrosa, però, allò que més li interessa d’aquests documents és el vessant artístic. «Són com obres d’art en miniatura», assenyala. De fet, a les il·lustracions que contenen, fetes per experts, se les anomena miniatures i totes tenen estils artístics diferents. Llueixen l’escut nobiliari de la família, una advocació religiosa –«una de les més freqüents és a la Mare de Déu»– o algun retrat familiar. Algunes executòries, quasi totes fetes sobre pergamí, no contenen miniatures, potser extretes en algun moment.