El festival Figueres es Mou 2022, que tindrà lloc del 30 de juny al 3 de juliol, anuncia els dos primers espectacles que formaran part de la seva novena edició que organitza Agitart, entitat de referència en la dinamització de la dansa i el moviment a les comarques gironines.

Un dels primers espectacles confirmats és Secrets, una instal·lació de jocs plantejada com un espectacle vivencial de carrer que proposa al públic de totes les edats ser protagonista de la seva pròpia història, a través d'un recorregut en la recerca d'un gran secret, que només descobriran jugant i deixant-se emportar per la curiositat dins i fora d’una iurta. A través de la interacció i dels jocs que s’aniran trobant en un recorregut circular, el públic viurà una experiència personalitzada, emocionant, intensa i intransferible proposada per la companyia d'arts de carrer Tombs Creatius que convida a mantenir despert l'infant que portem a dins i encendre inquietuds per sacsejar les ments i per fer bategar els cors. La proposta, que tindrà lloc a la Rambla, té un aforament reduït per a una vuitantena de persones. És una proposta familiar, però l’edat recomanada és a partir de 7 anys.

L'altre espectacle confirmat és The Frame, de la companyia Eléctrico 28. Inspirada en les observacions urbanes de Georges Perec, aquesta peça proposa plantar-se davant del transcórrer de la vida quotidiana i observar-lo, pensar-lo, compartir-lo. Quatre personatges, entrenats en les disciplines de l'observació tradueixen allò que està passant mitjantçant el recurs de les lletres que formen paraules i de paraules que formen frases. The Frame és una gran obra teatral que no acaba mai. La peça és obra d’Eléctrico 28, un col·lectiu d'artistes de les arts escèniques amb diferents bagatges com el clown, el teatre físic, l'art urbà i la dansa. La proposta té també un aforament reduït per a una cinquantena de persones.

Aquests dos espectacles seran de pagament. Per primera vegada, el Figueres es Mou incorpora dues propostes no gratuïtes amb la voluntat de millorar la qualitat artística de la programació del festival. Tot i això, s’aplicaran preus populars: 3€ en el cas de la peça Secrets i 9€ en el cas de The Frame. La resta de la programació, com fins ara, serà d’accés lliure i sense limitació d’aforament.

Les entrades pels espectacles de pagament es podran adquirir a partir de dimecres al web del Figueres es Mou (www.figueresesmou.cat).

El festival programarà enguany una quinzena d'espectacles amb artistes nacionals, espanyols i internacionals. La resta de la programació es donarà a conèixer a principis de juny.