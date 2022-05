Bàscara

Setmana de la natura | Cinema infantil i familiar

Sala Municipal

A les 17 h

Cadaqués

Cicle Gaudí | Pel·lícula Libertad

Teatre Art i Joia

A les 19 h

Preu: 4,5 €

Castelló d’Empúries

Visita guiada a la Sinagoga del Puig Mercadal amb tastet de vi kosheru

A les 18 h

Preu: 4 €

L’Escala

Bibliocontes Cicle: «Salud Integral» | La Salut al poder, a càrrec de Pepa Contes

Biblioteca Víctor Català

A les 17.30 h

Cicle de converses «Entorn Víctor Català» Josep Pous i Pagès i Josep Maria Folch i Torres, a càrrec de M. Àngels Bosch i David Nel·lo

Alfolí de la Sal

A les 19 h

Concert de Matyas Bartha & Arnedo Quartet

Ultramar. La Punta

A les 22.30 h

Figueres

Conferència «L’etapa figuerenca de Josep Pallach: la llavor d’un lideratge», a càrrec de Joan Armangué, economista i exalcalde de Figueres

Sala Abdó Terrades

A les 19.30 h

Presentació del llibre Bocins de pell, d’Isabel Guzman Ivars, a càrrec de la periodista Mairena Rivas

Cercle Sport

A les 20 h

Cicle 66butaques | Concert de música del cantautor Espaldamaceta

Sala La Cate

A les 20.30 h

Preu: 12 €

La Jonquera

Tast de Cervesa, a càrrec de Lluc Cordonet, de l’Associació Cervesera El Llúpol de Garriguella

Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta

A les 19 h

Preu: 15 €

Llançà

Inauguració Exposició del Casal Infantil de Pintura, a càrrec de Laia Pol

Sala d’exposicions de la Casa de Cultura

A les 19 h

El Port de la Selva

Festa de Sant Baldiri | Ofici solemne

A les 12 h

Sardanes amb l’orquestra Maravella

A les 13 h

Dinar d’homenatge a la gent gran

A les 14 h

Inflables i cursa d’obstacles

De 17 a 20 h

Concert i ball amb la Maravella

A les 18 h

Roses

Visita guiada al port i a la llotja de Roses

Port de pesca

A les 17 h

Preus: 6 € (adults) i 3,5 € (de 6 a 17 anys)

Taller d’empoderament femení «Em miro i m’estimo», a càrrec de Laia Rosés de Vibrar’t

Teatre Municipal

A les 18 h

Preu: 25 € (4 sessions). Gratuït per a les sòcies de Marones

Dirigit a dones a partir de 18 anys

Presentació del llibre Amb ulls de dona: una biografia de Mercè Paniker, de Carla Gràcia, a càrrec de l’autora i de Mar Pèlach

Biblioteca Municipal

A les 19 h

Concert ¿Os acordáis? Espectacle d’Albert Pla [+ INFO]

Teatre Municipal

A les 20.15 h

Preu: 15 €

Vilafant

1r Taller de presentació i detecció de necessitats dels Pressupostos participatius 2022-23

Casal de la gent gran del Nucli Antic

De 18.30 a 20.30 h

Vilajuïga

Tal & Qual: Botifarrada

A les 21 h

Preu 7 €

Inclou botifarra, torrada, allioli i canya

Tal & Qual: Concert de Pelacanyes Rhythm & Blues Band

A les 22.30 h

Dissabte 21

Agullana

Contacontes Contradites, a càrrec de David Planas

Sala Polivalent

A les 12 h

Bàscara

Setmana de la natura | Xerrada sobre rastres animals, taller i descoberta de petjades a la riba del Fluvià. Activitat a càrrec dels Agent Rurals

Sala Municipal

A les 11 h

Cadaqués

Dia de la diversitat | Cicle de cinema llatinoamericà

Teatre Art i Joia

A les 19 h

Gratuït

Castelló d’Empúries

Taller familiar de cuina: Fem piruletes de xocolata farinons

Ecomuseu Farinera

A les 11 h

Preu: 2 € per adult i 1 € pels majors de 6 anys

Places limitades

Dia de la Xarxa Natura 2000 i Dia Europeu dels Parcs | Visita guiada pels itineraris 1 i 2 dels Aiguamolls

Centre d’informació del Cortalet

A les 11 h

Activitat gratuïta

Visita guiada per les closes i els arrossars del Parc

Aparcament del Cortalet

A les 17 h

Conferència «La restauració de les bigues de fusta de la Cúria comtal del segle XIV», a càrrec de Jordi Canet i de les restauradores Laia Roca i Idoia Tantull

Convent de Sant Agustí

A les 18 h

La visita d’una inspectora, de J.B. Priestley

Sala Municipal

A les 20.30 h

Preu: 5 €

L’Escala

Snorkel científic al Parc Natural del Montgrí

Port de la Clota

A les 10 h

Concert familiar El jardí secret, a càrrec de Lali BeGood

Plaça Univers

A les 19 h

Visita guiada nocturna al Cementiri Mariner

Cementiri Mariner

A les 22 h

Figueres

Mercat del col·leccionista i del brocanter

A la Rambla

De 9 a 14 h

Escape Room Hamelin

Casino Menestral

Reserves a Customazed.cat

Ruta literària Figueres

Inscripcions a la biblioteca

A les 10.30 h

Visita guiada a l’església de Sant Pere

Església de Sant Pere

A les 11 h

Preu: 6 €

L’hora del conte en anglès, a càrrec de Kids & Us amb There’s no place like space

Biblioteca Fages de Climent

A les 12 h

Nannido, la vida en joc

Museu del Joguet

A les 12 h

Places limitades

Gratuït

Presentació dels llibres Miró i els poetes catalans, de Vicenç Altaió i Pintura catalana. Primeres avantguardes, de Joan Minguet. Amb la participació de Vicenç Altaió, Joan Ricart i Lourdes Godoy

Auditori Museu de l’Empordà

A les 12 h

Ruta Dalí teatralitzada En Vadoret i el seu osset

Museu del Joguet

A les 16.30 h

Preu: 10 €

Gratuït fins a 5 anys

Reserva a l’Oficina de Turisme

Dia Internacional dels Museus 2022 | Art urbà a Figueres. Itinerari comentat a càrrec d’Anna Garcia Casals. Espectacle de dansa urbana El arte de rebobinar, a càrrec d’Adrián Vega

Passeig Nou, davant el mural de FERT

A les 18 h

Gratuït

Reserves a https://museuemporda.koobin.com/arturbamaig

Projecció de la final de la Champions femenina FC Barcelona - Olympique de Lió [+ INFO]

Sala Toni Montal i al Bar de la Cate

A les 19 h

Gratuït

La vida pornogràfica, de Carles Mallol

La Cate

A les 20 h

Preu: 12 €

Lladó

Teatre Marcel Gros Pallasso!

Teatre Sindicat

A les 18 h

Preu: 6 €

Llançà

Nordic Walking per l’Albera - Coll de les Portes

Oficina de Turisme de la vila

A les 10 h

Preu: 5 €

Sessió de contes infantils Atxiim, una primavera de contes, a càrrec de Piruleta Contes

Sala de conferències de la Casa de Cultura

A les 12 h

Ball de disfresses amb Jordi Bruch

Placeta de la Residència Can Marly

A les 18 h

Obra de teatre Somni d’una nit d’estiu, de William Shakespeare, a càrrec de la Companyia Lliure Tramuntana

Sala d’actes de la Casa de Cultura

A les 19 h

Preu: 5 €

El Port de la Selva

Festa de Sant Baldiri | Fira d’artesania

Al passeig

Tot el dia

Tallers per a la mainada

A les 17 h

Randemar Family Music Festival amb Rikus, CLMA i Orquestra Maribel

El primer a les 18 h, el segon a les 20 h i el tercer a les 00 h

Roses

Aprenem jugant. Gargot de bicicletes

Davant de la Ciutadella

A les 11 h

Taller de psicodansa per a malalts oncològics i supervivents, a càrrec de la Laia Rosés

Teatre Municipal

A les 11 h

Petits contes per a mainada a partir de 2 anys

Biblioteca municipal

A les 11.30 h

Ball amb Pep’s i Mª. José

SUF

A les 22 h

Vilafant

25 anys de la Colla Gegantera «Els Rajolers». Gimcana per Vilafant

Espai El Cau

A les 10.30 h

Acte de celebració dels 25 anys de la Colla Gegantera, presentació del nou capgròs i vermut

Espai El Cau

A les 13 h

Vilanova de la Muga

Conferència: «Les pintures de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga». Ponents: Miquel Àngel Fumeral, Imma Brull i Núria del Toro

Església de Santa Eulàlia

A les 11 h

Diumenge 22

Agullana

Concert-recital de música popular i sardanes amb Jesús Frigoler, Josep Quer i Montserrat Mauné. Projecció d’audiovisual sobre compositors de sardanes

Sala Polivalent

A les 18 h

Albanyà

Trabucs i punyalades. Excursió teatralitzada

De 10 a 16 h

Reserves a reserves@solucionsesceniques.cat

Missa en sufragi del bisbe Francesc Pardo

Monestir de Sant Llorenç de Sous

A les 12 h

Concert de cant Gregorià amb la Capella de Música de la Catedral de Girona

Monestir de Sant Llorenç de Sous

A les 13 h

Bàscara

Setmana de la natura | Excursió al Gorg Blau d’Orriols

Sortida des del Paller d’en Xirau

A les 9 h

Esmorzar tots plegats al Gorg Blau. Cadascú se l’ha de portar.

Borrassà

XXI Festa de la Vellesa | Ofici solemne amb la Coral Polifònica de Figueres

Església de Sant Andreu

A les 12 h

Aperitiu popular

Espai Cal Governador

Dinar de germanor

Sala de l’Ateneu

A les 14 h

Castelló d’Empúries

Visita guiada pels Espais Protegits de l’Empordà

Aparcament de la Reserva de Mig de dos Rius

A les 10 h

Gratuïta

Diumenges de primavera: «Deixa’t guiar pels Aiguamolls» (visita guiada per l’itinerari 1)

Centre d’informació del Cortalet

A les 11 h

Reserves al tel. 972 454 222

Visita guiada pels estanys del Matà

Centre d’Informació del Matà, observatori Senillosa

A les 11 h

Gratuïta

Reserves al tel. 972 454 222

Visita i caminada guiada al puig de les Forques

Sortida des del Museu d’Història Medieval

A les 11 h

Preu: 3 €

Places limitades

Safari d’aus. Vine a l’espectacle dels Aiguamolls amb el trenet turístic

Parc Natural dels Aiguamolls

A les 12 h

Preus: 12€ (adults); 10€ (de 3 a 12 anys) i gratuït de 0 a 3 anys

Inscripció prèvia al tel. 696 142 713 (Jaume)

La visita d’una inspectora, de J.B. Priestley

Sala Municipal

A les 18 h

Preu: 5 €

Cistella

Festa de la Gent Gran: Sortida cap a Cantallops per visitar el celler Vinyes dels Aspres

A la parada de l’autobús

A les 11 h

Dinar a Can Pau

A les 14 h

El preu del menú dels acompanyants és de 40 €

L’Escala

Ruta guiada e-mountainbike per descobrir l’Escala i els seus recursos naturals més especials i singulars

Oficina de Turisme entrada Nord

A les 9.30 h

Gratuït

Sortida a cavall per la Badia de Roses

Hípica Can Mixeu. Sant Martí d’Empúries

A les 11 h

Teatre familiar: La llàntia meravellosa, de Festuc Teatre

Sala Polivalent Municipal

A les 17.30 h

Preu: 5 € (Menys de 14 anys: 3 €)

El Far d’Empordà

Festa de la Gent Gran: Missa de germanor

Església de Sant Martí

A les 12 h

Àpat a càrrec del Càtering Carpediem

Centre cívic i social

A les 14 h

Concert espectacle Òpera Fantasy

Centre cívic i social

A les 17 h

Figueres

Bojos per la pasta, amb la Inestable Ceretana de Teatre

La Cate

A les 18 h

Preus: 10€ (general) i 8€ (socis de La Cate)

Fortià

Exposició de fotos Les papallones comunes de la plana empordanesa i la xerrada Les papallones de l’Empordà

Al Centro

A les 19 h

La Jonquera

XXXVIII Marxa i Trail dels Dòlmens: La més antiga de l’Empordà.

Caminant o corrent

A les 9 h

Preus: 10€ (anticipada) i 12€ (el mateix dia)

Ball amb Sergio y Betty

Sala Societat Unió Jonquerenca

A les 17 h

Preu: 5 €

Llançà

Sortida de senderisme: Carrerada a Sant Pere de Rodes

Oficina de Turisme de la vila

A les 9 h

Preu: 3 €

Inauguració de l’Espai d’esbarjo per a gossos

Davant del camp de futbol de gespa artificial (zona esportiva)

A les 12 h

Ball amb Ostres Ostres

Gimnàs de l’INS

A les 18 h

Preu: 6 €

Palau-Saverdera

Actuació de Dolça Tardor amb l’espectacle Festa Major

Centre cívic

A les 17 h

El Port de la Selva

Festa de Sant Baldiri | Travessia de Sant Baldiri

A les 10 h

Visita a la font i vermut

Plaça Ginesteres

A les 12.30 h

Taller de circ

A les 18 h

Tronada de fi de festa

A la platja Gran

A les 22 h

Roses

XIII Festa dels 100 cims

A la pista annexa del pavelló

De 8.30 h a 18 h

2a Pedalada contra el càncer, cursa en bicicleta per a totes les edats

Plaça de Catalunya

A les 10 h

Preu: 10 €

Ball amb Toni Sánchez

SUF

A les 18 h

Vilabertran

Ball amb Genion’s

Plaça del Sindicat

A les 18 h

Vilafant

Plantada de gegants

Plaça dels Rajolers

A les 10.30 h

Cercavila pels carrers de Vilafant amb les colles convidades