El Port de la Selva dedica quatre dies intensos, des d’aquest dijous i fins diumenge, a la festa de Sant Baldiri. Entre les propostes destaca la 13a mostra de cuina amb degustació de plats, el dinar d’homenatge a la gent gran que inclou un concert i ball amb l’orquestra Maravella així com una fira d’artesania tot el dissabte al Passeig amenitzada pels concerts del Randemar Family Music Festival, a la tarda-nit, on actuen Rikus, Clima i l’orquestra Maribel. Diumenge, la festa es clou amb la travessia de Sant Baldiri, una visita a la font i vermut a la plaça Ginesteres, un taller de circ i, per cloure, la tronada de fi de festa.