L’Ajuntament de Figueres ofereix noves dates pels mesos de maig i juny de les rutes enogastronòmiques amb la sommelier Laura Masramon. La proposta consisteix en una ruta urbana de vins i tapes per Figueres, la ciutat de l’Empordà, una comarca coneguda per la seva diversitat agrícola i per la seva cuina de mar i muntanya, és a dir, de carn i peix. En els anys 70, els cuiners empordanesos Lluís Duran i Josep Mercader, influïts per les tècniques de la nouvelle cuisine française, renoven el receptari de la cuina catalana contemporània tal com la coneixem avui en dia. Durant la ruta es tasten tapes clàssiques d’aquest llegat gastronòmic acompanyades de vins empordanesos a l’alçada del cobert.

S’ofereixen tres itineraris: l’itinerari que comença a El Motel, el que s’inicia al Celler de Ca la Teta i el de Can Jeroni que inclou visita al Mercat de fruita i verdura. Es proposen visites els dies 22 de maig i els dies 6, 18 i 29 de juny.