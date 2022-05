Enguany la colla gegantera Els Rajolers de Vilafant està d’enhorabona, celebra els seus primers vint-i-cinc anys de vida, i aquesta és una efemèride que ha decidit festejar amb fal·lera, i recuperant els actes que s’havien de fer ara fa dos anys, el 2020, quan els seus gegants –en Cebrià i la Carme– complien un quart de segle. «No es va poder fer per la pandèmia, i ara ho recuperem quan l’entitat celebra el vint-i-cinquè aniversari», explica la cap de colla, Carina Gispert.

Un cap de setmana geganter

Per celebrar aquests primer vint-i-cinc anys de vida, Els Rajolers han ideat unes jornades geganteres amb activitats diverses. «Hem volgut organitzar un cap de setmana dedicat als gegants per tal de donar a conèixer el món geganter, i homenatjar tota la gent que ha passat per la colla», diu Gispert.

El tret de sortida de la festa serà el dissabte 21 de maig, a l’Espai Cau, a dos quarts d’onze del matí, amb una gimcana per a petits i grans que recorrerà diversos espais vinculats amb els gegants, com la Bòbila. Més tard, a la una del migdia, tindrà lloc l’acte de celebració de l’aniversari, es presentarà un nou capgròs, es farà un vermut i s’inaugurarà una exposició fotogràfica. I l’endemà, el diumenge 22, el sarau continuarà amb la trobada gegantera, on participaran una desena de colles d’arreu de Catalunya. La plantada serà a dos quarts d’onze a la plaça dels Rajolers, i a les dotze del migdia començarà la cercavila pels carrers del municipi que acabarà amb la ballada final a la plaça de l’Església.