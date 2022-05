Orthemis-Nova OCE ha volgut solidaritzar-se amb Ucraïna programant el Concerto a Tempo d’Umore, aquest dimecres a les 6 de la tarda, al Teatre El Jardí de Figueres per recollir fons i entregar-los a la Creu Roja. Es dona la circumstància que va ser en aquest escenari on van presentar aquest mateix muntatge per primera vegada, l’any 2014, dins el Festival Còmic. Ara, després de fer-lo rodar amb molt d’èxit per molts punts del món, torna a la capital altempordanesa unint humor amb una causa solidària.

«L’orquestra no ha desaparegut després de tot aquest temps de pandèmia i ara comencem a arrancar», comenta Queralt Garcia, presidenta i directora executiva de la formació, transformada en una cooperativa de músics. Uns intèrprets que, a més, no són aliens al que passa al món i menys a la guerra d’Ucraïna que l’estan sentint de molt a prop. En aquest sentit, una de les components, Nathalie Klymyshyn, és ucraïnesa i, fins i tot, la dona del director. És per aquest motiu que tenien moltes ganes de promoure alguna acció d’ajuda. «Al natural rebuig que ens produeix la guerra, li sumem l’afecte que, per extensió, sentim per aquest país», afirmen. L’espectacle escollit, Concerto a Tempo d’Umore, porta set anys movent-se pel món. S’ha representat al Festival d’Avinyó, a Edimburg però també a Shangay, Hong Kong o Mèxic, entre altres. Les entrades per aquest concert benèfic ja són a la venda a 6 euros però l’orquestra també ha obert un compte bancari per rebre donacions: ES63 0049 1926 7629 1006 4508.