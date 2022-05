El poeta Miquel Desclot (Barcelona, 1952) visita aquest dimarts la biblioteca de Figueres per participar en el club de poesia. L’acte, que comença a les 7 de la tarda i resta obert al públic en general, serveix per debatre amb l’autor el poemari Despertar-me quan no dormo (Proa), amb el qual va guanyar el premi Carles Riba 2020. Aquest volum, que ha estat llegit pels integrants del club que coordina Lluís Bosch, és un exercici de maduresa creativa del poeta en el qual la contemplació de la natura i el diàleg amb la tradició poètica i artística conformen un univers de densitat moral i d’excel·lència formal.