L’Associació Voluntaris Contra el Càncer de Vilafant ha organitzat la xerrada Alimentació i càncer per parlar sobre la importància de l’alimentació per prevenir la malaltia, el proper 18 de maig a les set de la tarda. La conferència anirà a càrrec de Claudia Presas, nutricionista, coach i formadora. L’activitat que és gratuïta, es farà al casal de la gent gran, al costat de l’ajuntament.

L’Associació realitza altres activitats com ara una ruta saludable cada dijous a les sis de la tarda fins al 30 de juny. També proposa una altra activitat grupal, relacionada amb mindfulness i l’atenció psicològica de suport per aprendre tècniques d’autoregulació emocional, com gestionar les emocions i el nivell d’estrès, així com la simptomatologia ansiosa i depressiva reactiva a un procés de càncer. L’activitat, que es fa en col·laboració amb Dipsalut, està indicada per a persones amb càncer i/o pels seus familiars. Va començar a l’abril i continua els propers dies 10 i 17 de maig, de les 11 a les 12 del migdia, de manera virtual.