L’Ajuntament de Figueres ha convocat el dilluns 16 de maig la primera assemblea de dones, oberta a totes les dones que vulguin participar, amb l’objectiu de crear el Consell Local de Dones, ha explicat l’alcaldessa Agnès Lladó «per tenir un espai a on les dones a part de sentir-se representades puguin formar part de la presa de decisions de la ciutat, això vol dir implicar a les dones a títol particular, però també implicar les mateixes entitats perquè puguin tenir aquesta representació femenina». L’acte tindrà lloc, a les vuit del vespre, a la plaça Isabel Clara Simó del Parc Bosc, «com a referent d’aquesta feminització del nomenclàtor a la ciutat» ha remarcat Lladó.

Normalment, els espais de decisió els formen homes i «el que necessitem és que les dones que, a més a més, representen el 52% de la població a Figueres puguin formar part d’aquests espais». Al mateix temps es busca tenir un espai de trobada om poder veure quina és la realitat de les dones a la ciutat, quines necessitats hi ha i teixir objectius comuns, «establint una xarxa de suport mutu entre dones» ha reiterat l’alcaldessa.

La trobada també servirà per explicar què s’està fent en matèria de dones a la ciutat, no només per combatre la violència masclista, «sinó per exemple també perquè les dones es tornin a reinserir al mercat laboral, una vegada s’han vist pràcticament fora pel fet de ser mares, o bé pe atendre les necessitats que tenen les dones a nivell econòmic quan han estat dependents d’homes, entre altres. Creiem que totes aquestes necessitats s’han de poder comentar amb l’administració i veure quines decisions es poden prendre com a ajuntament per resoldre aquestes necessitats i aportar solucions».

La constitució del Consell Local de Dones s’espera que pugui estar actiu a finals d’any «perquè el 2023 arranqui més enllà d’aquestes assemblees de dones». És imprescindible que com a ciutat tinguem aquest espai de trobada on totes les dones comparteixin necessitats i es puguin expressar més enllà del 8M, ha subratllat l’alcaldessa i responsable de la Regidoria de Drets Civils i Feminismes.