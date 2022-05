Després del gran èxit que va tenir la primera pedalada solidària a favor de la Fundació Roses contra el càncer, el proper diumenge 22 de maig arriba la segona edició. La Fundació Roses contra el càncer i el club ciclista Roses són els organitzadors de l’activitat. Ja estan obertes les inscripcions per tal de poder participar. El donatiu és de deu euros si la inscripció es fa online, i de 12 euros si es fa de manera presencial al local de la Fundació Roses contra el càncer. Es pot fer fins al dia 19 de maig, en la pàgina web de la Fundació i presencialment al local de la Fundació Roses contra el càncer, carrer Espronceda, 44.

La sortida de la pedalada es farà a les deu del matí a la Plaça Catalunya. La Pedalada contra el càncer és 100% solidària i l’import íntegre dels donatius està destinat a la Fundació Roses contra el càncer per tal d’ajudar els malalts de Roses i els seus familiars. Els donatius van dirigits al projecte d’atenció psicosocial de la Fundació per ajudar els malalts oncològics de Roses i els seus familiars.

Els participants rebran una samarreta: un cop registrada la participació en la pedalada, podran venir a recollir al local de la Fundació Roses contra el càncer la samarreta amb el comprovant que hauran rebut per email. També rebran un tiquet per la botifarrada que s’organitza després de la pedalada.

El recorregut és de 10 km (té una durada d’uns 55 minuts) i passa per dins del poble. No hi ha edat mínima: «Deixem a l’apreciació dels participants valorar si els seus fills poden assumir un recorregut de 10 km amb bici i els participants poden portar nens amb cadireta» expliquen des de l’organització.

Les bases i el recorregut es pot consultar el recorregut a la pàgina web de la fundació Roses contra el càncer.