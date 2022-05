L’Ampa de l’escola Els Terraprims de Camallera recupera, aquest diumenge al pavelló del poble, l’emblemàtica Festa de la Mainada. Ho fan amb molta energia no només perquè aquesta és la vintena edició, sinó perquè fa dos anys que no poden dur-la a terme per la pandèmia. L’entrada és gratuïta.

La Festa de Camallera és un clàssic dins el calendari anual, una cita per a les famílies amb ganes de passar-s’ho bé. Tant matí com tarda es fan tallers artístics –pirogravació, fang, imants, sorres de colors– però també lúdics –escacs, futbol, cuinetes o maquillatge. La Festa l’obren els grallers i timbalers de Vilaür, Palau de Santa Eulàlia i Camallera, i la Bufa Bastonera amb una cercavila que conclou amb un pregó a càrrec dels alumnes de 5è de l’escola al pavelló. S’han previst espectacles del mag Vilarasau i de Rikus, masterclass de zumba, una rifa i contes. També un dinar popular.