Els tres museus de Castelló d’Empúries –Ecomuseu-Farinera, Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó i la Basílica– s’han sumat, per primer cop junts, a la Nit Europea dels Museus, una iniciativa impulsada pel Consell d’Europa que se celebra arreu del continent. La proposta, que inclou visites teatralitzades, visites guiades nocturnes i portes obertes de nit, s’encadena amb el Dia Internacional dels Museus que es fa des del dimecres 18 de maig i s’allarga fins al diumenge 22 i té com atractius tallers, conferències, caminades i visites guiades.

Durant la Nit Europea dels Museus els tres equipaments obren les portes gratuïtament. És aquest dissabte en horari nocturn. En el cas de la Basílica és la primera vegada que ho fan, tal com explica Iraida Sais, responsable del monument. Només seran dues hores, de les 9 a les 11 de la nit, però els visitants podran gaudir «d’una visita lliure» tot admirant el temple amb una il·luminació diferent. Una mica abans, a dos quarts de vuit del vespre, a l’Ecomuseu-Farinera es proposa la visita teatralitzada La revolució de la farina que, tot i ser gratuïta, cal inscriure’s perquè les places són limitades, com també a la visita guiada nocturna al Museu d’Història. Els tres centres també restaran oberts gratuïtament el dia 18, pel Dia Internacional dels Museus.

Entre una jornada i una altra, la capella de Santa Clara acollirà una taula rodona molt especial que busca establir les connexions entre dos poetes empordanesos: Carles Fages de Climent i Carme Guasch, una de les anomenades Cariàtides. La proposta, que es fa dimarts 17 a les 7 de la tarda, s’inclou dins el cicle «Fages de Climent i els seus contemporanis» i s’ha escollit a quatre filòlegs –Joan Ferrerós, Jordi Pla, Anna Maria Velaz i Mariàngela Vilallonga– que coneixen profundament l’obra d’ambdós creadors perquè en parlin. No és l’única xerrada d’aquestes jornades, ja que el dissabte 21 s’ha previst que Jordi Canet, tècnic al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, i les restauradores Laia Roca i Idoia Tantull exposin la restauració de les bigues de fusta de la Cúria comtal del segle XIV que es va fer a finals del 2020. Dins el programa també destaquen una visita guiada a la Sinagoga del Puig del Mercadal (dia 20) i un taller familiar de cuina per aprendre a fer piruletes de xocolata (dia 21).

Visita al puig de les Forques

Una de les novetats d’aquesta edició és la visita i caminada guiada al puig de les Forques, el divendres 22, una caminada que permet situar i contextualitzar diversos elements històrics i patrimonials de Castelló d’Empúries. Com explica Jordi Canet, el puig de les Forques «és un indret de fora la vila en què està documentat històricament es localitzaven les forques de Castelló d’Empúries, el lloc on executaven els condemnats a mort, a la forca». La visita, per tant, la impulsa el Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó que era on s’aplicava justícia a l’Antic Règim. El punt de trobada serà el Museu, passarà per la placa de la Basílica (lloc on també s’executaven condemnes), sortirà de la vila en direcció a Sant Joan Sescloses per arribar al puig de les Forques. Canet comenta que es parlarà també de la Creu de Lletanies que es trobava al camí cap a les forques. «L’actual urbanització del Botxí de Castelló recorda l’existència a fora muralles de les forques, i també una antiga torre del botxí, el lloc on el botxí guardava les seves eines», afegeix. Un altre punt d’interès serà la Casa de la Comanda de l’Orde del Temple, on es trobava el cementiri medieval dels jueus, alguns escenaris de la Guerra Gran (1793-95) i de la Guerra del Francès (1808-1814).