El Grup Empordanès d’Activitats Subaquàtiques de Figueres (GEAS-Figueres) organitza el proper dissabte 4 de juny una Jornada d’iniciació al submarinisme inclusiu a la piscina municipal de Figueres adreçada a persones amb diversitat funcional i cognitiva.

L’esdeveniment, que se celebrarà de 10 a 13 h, compta amb el suport del servei de Rehabilitació de l’Hospital de Figueres i la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS). La iniciativa s’emmarca en la feina que fa la FECDAS per fer arribar l'experiència del submarinisme a totes les persones que ho desitgin. Així, la Federació hi aporta els instructors especialitzats en activitats amb persones amb diferents capacitats. La jornada també és possible gràcies a la col·laboració de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Figueres, que ha posat les instal·lacions a la disposició del club.

La iniciativa d’organitzar una activitat d’aquest tipus a l’Alt Empordà va sorgir arran d’una demanda d’una persona pròxima al club figuerenc que va patir un ictus i està en fase de recuperació de la mobilitat del costat dret. En aquest sentit, Germán Fernández, fisioterapeuta de l’Hospital de Figueres, aficionat al submarinisme i un dels col·laboradors de la jornada, assenyala que “en algunes persones, el submarinisme podria facilitar la recuperació pel fet de treballar en situació d’ingravidesa. De fet, hi ha centres especialitzats que ja ho tenen incorporat com a part del mateix procés de rehabilitació”.

Les places són limitades, així que per a participar en l'activitat, cal ser major de 8 anys i fer una inscripció prèvia mitjançant el formulari https://forms.gle/yQFwtKZ6e1DcGxXK8. La participació té un cost de 12 euros (inclou una samarreta) i l’organització és qui proporcionarà tot el material necessari per a dur a terme l’activitat.