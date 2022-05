Els Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (Apnae) han organitzat un curs monogràfic de primavera dedicat a la identificació d’aus rapinyaires. Es fa aquest cap de setmana, 14 i 15 de maig. El primer dia s’ha plantejat per a l’observació i documentació dels accipitriformes, mentre que el dia següent la identificació serà de faconiformes. Aquest curs intensiu l’imparteix Fran Trabalon i el punt de partida per a la sortida de camp és el Càmping Castell Mar.

D’acord amb el programa, es tracta d’un curs teòric i pràctic, adreçat tant a aquelles persones que vulguin aprendre a identificar els rapinyaires diürns com als observadors experimentats que volen augmentar els seus coneixements en datat i sexat. El curs té un preu diferent per a socis i no socis de l’Apnae i inclou material didàctic per a les sessions.