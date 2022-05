La sembra de pinyons de Cabanes és una manifestació de teatre única a tot Catalunya i la representen els veïns des de finals del segle XIX. És, doncs, una tradició molt arrelada al poble que aquest diumenge, a dos quarts d’una del migdia, torna a reviure després de dos anys sense fer-la, a causa de la pandèmia, dins els actes de la festa de Sant Isidre. «Encara que no és la festa principal de Cabanes, que és sant Vicenç, li tenim una estima molt especial i hi ha moltes ganes de tornar-hi», reconeix l’alcalde Àlex Hernàndez. La representació va a càrrec de gent del poble que fa un temps que assagen, també infants que acompanyen i, com assegura l’alcalde, en garanteixen la supervivència i «que es facin també seva la festa».

D’aquesta representació a la plaça, que coordinada una comitiva tot seguint un guió marcat, en destaca la participació d’animals vius, quelcom que ja no és massa habitual veure-ho avui en dia en directe. No falta tampoc la música per amenitzar la cercavila de la carreta. «Aquesta és una festa molt peculiar i destaca dins les representacions populars», afirma Hernàndez convençut. De fet, un any, fins i tot, va ser representada exclusivament per dones, també els papers masculins.

La sembra, però, s’insereix dins tot un programa d’activitats que ja comença divendres, a les 9 del vespre, amb una altra escenificació teatral a càrrec d’un de la companyia Cascai Teatre amb el clown Marcel Tomàs al capdavant representant Un tal Shakespeare, a la Sala de Ball. L’obra és un show hilarant on els protagonistes –algunes de les icones del dramaturg– entren i surten de les escenes com si tinguessin la capacitat de viatjar en el temps.

L’endemà dissabte, a banda dels inflables al pati de l’escola, l’activitat es concentra a la tarda amb l’actuació dels castellers de Figueres, els tastets de Sant Isidre i un tast de vins amb formatges. Diumenge, a banda de la sembra que es fa al migdia, la cobla orquestra Rosaleda actua per primera cop al poble amb un concert i ball, a partir de les 6 de la tarda.

Els Merlots de Figueres s’estrenen en aquesta plaça

Després de la desbordant amalgama d’emocions i sentiments viscuts fa ben pocs dies durant les Fires i Festes de Figueres, els integrants de la colla castellera Els Merlots de Figueres enfilen, a partir d’ara, un intens calendari d’actuacions que els duran per molts pobles de la comarca, en alguns on mai abans havien actuat. És el cas de la plaça de Cabanes on aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, alcen castells per primer cop. «És com anar conquerint» nous territoris, assegura el president de la colla, David Pujol, «cosa que ens fa molta il·lusió».

La colla visita per primera vegada Cabanes amb motiu de la festa de Sant Isidre i tenen previst aixecar castells de sis i alguns pilars

Per aquesta actuació a la plaça dels Doctors Heras, tenen previst fer castells de sis, concretament, un 3 de 6, un 4 de 6, un 4 amb agulla o un 3 amb agulla. Tampoc faltaran alguns pilars de mainada, d’entrada i sortida. «En conjunt una actuació bastant complerta», confirma Pujol. Els Merlots arriben a Cabanes amb molta energia després de viure, entre altres, una diada realment especial a casa acompanyats per dues altres colles: els Capgrossos de Mataró i els Marrecs de Salt. La formació figuerenca va poder retornar a plaça i rebre l’escalf dels figuerencs, quelcom que portaven més de dos anys esperant. El cert és que, poc a poc, tot el món casteller retorna a la normalitat.

Inflables i tastets - Dissabte 14, tot el dia i a les 19 hores. Un dels dies més intensos de la festa és dissabte. Des de les 10 del matí i durant tot el dia, al pati de l’Escola la mainada pot gaudir amb els inflables. Ja a la tarda, després de l’actuació castellera, es recuperen els tradicionals Tastets de Sant Isidre a la Sala de Ball. És un acte on sol participar molt activament la gent del poble elaborant entrants i postres per ser degustats entre tots. «La gent fa el plat que millor li surt», assegura l’alcalde. Cal inscriure’ls abans a l’Ajuntament.