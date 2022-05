El febrer del 2020, els carrers de Castelló d’Empúries i Empuriabrava van ser testimonis del darrer Carnaval abans de l’esclat de la pandèmia. Des d’aquest divendres fins diumenge, just dos anys i dos mesos després de l’aturada, els castellonins es preparen per recuperar massivament la festa que un virus els va impedir gaudir. L’Ajuntament, tot aprofitant les bones temperatures del maig, aposta per viure tots els balls a l’aire lliure ja sigui a tocar el mar, al Passeig Marítim d’Empuriabrava, com a l’exterior de la sala polivalent a Castelló.

Una altra de les novetats d’aquest Carnaval primaveral és l’impuls, com a prova pilot, d’un bus nocturn que disposarà de diferents franges horàries. El bus, que serà gratuït i obert a tothom, connectarà Empuriabrava amb el nucli antic i a la inversa, tant divendres com dissabte, quan es fan les passades de nit. L’objectiu, explica el tècnic de Cultura, Martí Fontclara, és reduir els desplaçaments en vehicle privat i evitar alguns ensurts en aquest tram de carretera. A Empuriabrava, aquest servei es podrà trobar al carrer Pompeu Fabra mentre que al nucli antic la parada s’ubicarà al carrer de Santa Clara.

A finals de la setmana passada, ja s’havien inscrit vint-i-quatre colles, tant locals com d’altres pobles de la comarca, i divuit carrosses per fer les passades. S’ha constatat alguna baixa al poble però formacions d’altres pobles les han suplert. La por que la festa es desbordés, atraient molta gent amb ganes de gresca, era ben present, assegura Fontclara. Tot i això, tots els participants que vulguin desfilar en alguna de les quatre rues programades, cal que s’inscriguin prèviament al web castello.cat. Malgrat tot, l’accés als balls és lliure. En edicions anteriors, l’Ajuntament va potenciar la seguretat privada per evitar els botellons, agressions o que infants passessin davant dels tractors, quelcom que enguany també es manté, encara que la festa es faci a l’exterior: a l’escenari del Passeig Marítim, que queda inclòs dins un perímetre tancat, la nit de divendres, i a l’exterior de la sala, la tarda i nit de dissabte. «El darrer any la seguretat privada va ser molt eficient, va haver-hi molt control», afirma el tècnic. A ambdós espais serà obligat anar disfressat. També apuntar que hi haurà, com els darrers anys, un punt Lila.

A més a més, s’ha previst que el dinar de colles i comparses, que habitualment es feia el diumenge dins la sala, enguany es traslladi al Passeig Marítim. Només en cas de mal temps, es retornarà a la ubicació original. Quelcom que propicia aquest nou emplaçament és que les comparses puguin exhibir, després del dinar, les respectives coreografies que hagin preparat i desgranat en les diferents desfilades. Tot seguit, es lliuraran els premis a les comparses i carrosses –entre aquests, el Flor i Nata– que el jurat hagi destacat.

Percussions i ritmes

Tant la desfilada de divendres com la de dissabte és nocturna. La primera, però, té la sortida a les 21.30 hores a la plaça de les Palmeres del Club Nàutic i recorre l’avinguda Fages de Climent, el carrer Pompeu Fabra fins al Passeig. Allà podran gaudir dels ritmes de l’orquestra Di-Versiones. Per Fontclara, que el ball es faci a la platja «ajudarà a potenciar que la gent es quedi i participi». La del dissabte, en canvi, engega a partir de les 10 del vespre dins el nucli antic i l’amenitza Tramuntakada. La festa es clourà a l’exterior de la sala amb la música de Pelukass, Wasa Corporation i un disjockey. La rua de diumenge, animada per la banda de percussió dels Senyors del Foc, torna a ser diürna a Empuriabrava, a partir de les 12 del migdia.

La festa infantil es fa a l’exterior de la sala i se substitueix la xocolatada per sucs i coca

Un dels moments àlgids del Carnaval a Castelló d’Empúries és la festa que es dedica als més petits, una festa que segueixen centenars d’infants i pares. Habitualment es desenvolupava dins la sala polivalent però enguany segueix la línia de la resta de la celebració optant per fer la festa a la zona exterior, a l’aire lliure. També els organitzadors, amb els quals col·labora la Fundació Oncolliga Girona, han optat per substituir la tradicional xocolata desfeta amb melindros, més habitual en temps de fred, per sucs i coca. Com en temps prepandèmics, cal apuntar-se abans al Claustre de Santa Clara per poder disposar del tiquet que garanteixi als nens i nenes disfressats la gratuïtat. Els adults han d’abonar 1,5 euros. La festa, que s’inicia a les 4 de la tarda amb una desfilada pels carrers del centre, inclou l’animació de Rikus.