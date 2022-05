Per la Setmana de la Natura 2022, els municipis de Palau-saverdera, Vilajuïga, Pedret i Marzà i Pau s'han coordinat per organitzar unes noves jornades entorn del territori que els uneix, la zona entre dos parcs naturals: el del Cap de Creus i el dels Aiguamolls de l'Empordà.

Del 2 al 6 de juny tindrà lloc "Balcons de l'Empordà. Cultura i Paisatge", unes jornades que acolliran activitats com rutes guiades, tallers de descoberta o un dinar popular.

El tret de sortida serà l'acte de presentació de les jornades el dia 2 de juny a les 19 h, seguit de la presentació del Grup de Consum per part del Garrollar, l’Associació de Veïns de Vilajuïga per l'Estudi i Preservació del Territori. El diumenge serà el dia de més activitats, totes amb un punt en comú: la Torre d'en Mornau. Aquest espai, que pertany a l’Incasol, serà el punt de concentració per a totes les sortides caminant, tallers, així com el dinar popular. Per arribar allà, l’organització ha previst un trenet que recorrerà els quatre municipis tant d’anada, al matí, com de tornada, a la tarda. Les jornades acabaren el dilluns dia 6 amb la ruta dels dolmens de la Creu Blanca i una sortida guiada, amb la temàtica de les papallones, fins a la Torre del Vent.

Balcons de l’Empordà també acollirà xerrades com la del director del Parc Natural del Cap Creus, Ponç Feliu, sobre els nous reptes en la gestió del Parc, o la presentació del projecte “Un somni: el retorn de la Trenca”, a càrrec de David Ibáñez. A més, s’han programat diferents tallers com el tast d’olis a càrrec d’Empordàlia, o tallers d’utilització de l’aplicatiu iNaturalist.

Totes les activitats que es desenvoluparan durant els cinc dies de jornades seran gratuïtes, excepte el dinar.