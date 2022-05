El Club de l'Espectador de Figueres a Escena proposa un seguit d'activitats al voltant de l'obra Mare de Sucre de Clàudia Cedó, que es podrà veure el proper 14 de maig al Teatre Municipal el Jardí (19 h) en una funció inclusiva. Les activitats han estat organitzades conjuntament amb l'Ajuntament de Figueres a través de Figueres a Escena, l'Aula de Teatre, el Cineclub Diòptria i la Biblioteca de Figueres amb la voluntat d'ampliar l'experiència dels espectadors.

L'espectacle Mare de sucre posa en debat els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, com ara la maternitat. Per tal d'aprofundir sobre qüestions entorn els col·lectius amb diversitat, durant la propera setmana, l'11 i el 15 de maig, es projectaran dos curtmetratges entorn la diversitat funcional; es durà a terme un taller amb el Centre de Lleure El Dofí a càrrec d'Escenaris Especials per apropar-los al teatre (dissabte 14, a les 11.30h, a La Cate); i es podrà veure l'obra de teatre Mare de sucre al Teatre Municipal el Jardí en una funció que serà 100% inclusiva. En acabar la funció hi haurà un col·loqui amb la companyia.

Taller de teatre amb El Dofi a càrrec d’Escenaris Especials

Escenaris Especials és un projecte situat a Banyoles, d'on han sortit alguns dels intèrprets de Mare de sucre, que treballa perquè a l’escenari s’hi vegi reflectida la diversitat real que existeix a la nostra societat. Fan teatre amb persones amb diversitat funcional, trastorn d'espectre autista, trastorn salut mental, joves amb neurodeficiències i/o necessitats educatives especials o persones que estan en procés de deshabituació de tòxics. Creen espectacles a partir de les idees i les inquietuds dels seus alumnes, amb l’objectiu d’oferir-los un espai on expressar-se artísticament.

En aquest taller el grup de teatre del Centre de Lleure El Dofí, que fomenta la inclusió social a través del lleure, coneixerà i treballarà dinàmiques amb Escenaris Especials.

Mare de sucre de Clàudia Cedó

Mare de sucre reflexiona sobre el tracte que donem com a societat a les persones amb diversitat funcional a partir de la història d’una noia amb discapacitat intel·lectual que vol ser mare. Part del repartiment d'aquest espectacle són intèrprets amb diversitat funcional.

La proposta ha estat Nominada als Premis Butaca 2021 a Millor direcció teatral, Millor muntatge teatral, Millor text, Millor actriu teatral (Andrea Álvarez) i Millor actriu de repartiment (Maria Rodríguez).

Per tal de donar accés a tothom, per primera vegada la programació acull una funció 100% inclusiva que comptarà amb els serveis d'audiodescripció, subtitulació, intèrpret de llengua de signes, maqueta tàctil, així com bucle magnètic individual i amplificació de so per a persones amb problemes auditius. La voluntat és que anualment es puguin oferir propostes inclusives en el marc de la programació estable.

En acabar la funció, hi haurà un col·loqui amb la companyia conduït per l'Aula de Teatre.