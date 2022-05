L’Ultramar Club de l’Escala recupera el seu cicle de música Jazz By The Sea programant concerts de petit format amb figures de talla internacional com la saxofonista xilena establerta a Nova York, Melissa Aldana qui justament va actuar diumenge passat. Si en la primera edició el focus es va posar en el flamenc-jazz, enguany la mirada se centra en Llatinoamèrica. L’interès dels organitzadors és «recuperar la cultura de club i diferenciar-se dels grans festivals a on la proximitat entre el públic i l’artista és màxima».

També té previst actuar-hi, el 7 de juliol, el pianista cubà Roberto Fonseca, qui oferirà un concert intimista a piano sol. Exportador de la música popular cubana en tots els seus estils, Fonseca ha sabut incorporar sons actuals de moltes procedències, creant així un so únic personal i inconfusible. D’altra banda, dins la programació regular passaran artistes de la talla de Michael Kanan (22 de juliol), el trio Shalosh (3 de juny), l’hongarès Matyas Bartha (20 de maig) o la sorprenent banda Stav (4 d’agost), que aportarà els seus aires innovadors al Jazz internacional. També hi ha lloc per les joves promeses com la sorprenent interacció del duo Felix Rossy-Camil Arcarazo (13 de maig). Pels amants del soul i el groove, destaquen les actuacions de age(10 de juny), Lessus (27 de maig) o l’explosiva Desire Diouf (23 de juny).