Vilamalla recupera aquest diumenge la festa d’homenatge a la seva gent més gran. Ho fa prenent com a base el format habitual, que inclou dinar i espectacle, tot i que l’Ajuntament aposta per traslladar-la del centre cívic, l’escenari habitual, al pavelló, que garanteix més espai. La regidora de Benestar Social, Cultura i Joventut, Pilar Martínez, explica que «els fa molta il·lusió tornar-la a fer». També als protagonistes, ja que al cap de tres dies d’anunciar-la, quasi tots els assistents –es preveu que seran unes dues-centes persones– ja s’havien apuntat.

La festa comença amb l’ofici solemne a l’església. Hi participa també la coral de Vilamalla que, a banda d’acompanyar l’ofici, ofereix un concert. Tot seguit, ja al pavelló, es fa la fotografia de grup «perquè tothom en tingui un record» i es dona pas al dinar. Amb les taules elegantment decorades, els homenatjats –veïns i veïnes de més de seixanta-cinc anys– i els seus acompanyants degustaran un menú pensat per a l’ocasió i servit pels voluntaris que fan possible la festa i que formen part de la Comissió de Festes i el Grup de Joves del poble. A l’hora de tallar el pastís està previst entregar una placa a l’avi més vell i l’àvia més vella i a les dues persones que fan noranta anys: Manel Salort Macau i Dolores Giró Vila.

Després del dinar, la festa segueix amb un espectacle de màgia amb el mag Selvin, l’il·lusionista més veterà de Catalunya amb una trajectòria de cinquanta anys, i un concert de l’orquestra Selvatana, que fa més de tres dècades que actua a Vilamalla.