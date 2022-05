L’Associació Voluntaris Contra el Càncer de Vilafant ha posat en marxa una ruta saludable cada dijous a les sis de la tarda fins al 30 de juny. El punt de trobada és l’Ajuntament. Es tracta d’una nova activitat, gratuïta, adreçada al públic en general. La iniciativa ja ha engrescat un grup de veïns i veïnes a fer la ruta, que es va estrenar el passat 21 d’abril. Per participar-hi només cal trucar al telèfon 972 201 306 o per mail a activitatsgirona@contraelcancer.es.

Després de l’èxit de la cursa solidària Corre i camina contra el càncer, que es va realitzar el passat mes de febrer, l’associació s’ha reactivat amb noves propostes. En aquesta línia, suggereix una altra activitat grupal, relacionada amb mindfulness i l’atenció psicològica de suport per aprendre tècniques d’autoregulació emocional, com gestionar les emocions i el nivell d’estrès, així com la simptomatologia ansiosa i depressiva reactiva a un procés de càncer. L’activitat, que es fa en col·laboració amb Dipsalut, està indicada per a persones amb càncer i/o pels seus familiars. Va començar a l’abril i continua els propers dies 3, 10 i 17 de maig, de les 11 a les 12 del migdia, de manera virtual.