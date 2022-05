Els municipis de la Badia de Roses (l’Escala-Empúries, Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries-Empuriabrava i Roses), continuen treballant en xarxa per a la promoció del seu entorn natural a través d’experiències úniques basades en l’esport, el benestar i la natura. En aquesta línia d’actuació arriba una nova edició de Sent la Badia, que enguany ofereix un programa actiu format per 8 propostes per al mes de maig.

Cadascuna de les quatre poblacions de la badia acollirà un cap de setmana d’activitats, que es realitzaran al llarg de tot el mes de maig. Així, Castelló d’Empúries obre el programa els dies 7 i 8 de maig iniciació al windsurf i paddel surf. Ornitocaiac i paddle surf al Fluvià seran les propostes del 14 i 15 de maig a Sant Pere Pescador, i snorkel científic i sortida a cavall les del 21 i 22 de maig a l’Escala. La cloenda de Sent la Badia 2022 anirà a càrrec de la població de Roses, que acollirà, el 28 i 29 de maig, una ruta senderista pels seus miradors i una marxa aquàtica. Totes les activitats són gratuïtes i estaran conduïdes per professionals coneixedors de l’entorn. L’aforament és limitat i per participar-hi, cal reservar plaça a l’Oficina de Turisme de Roses (972 25 73 31). 10è aniversari Badies més Belles del Món La Badia de Roses forma part del Club de les Badies més belles del món des de l’any 2012, un segell turístic de prestigi que aporta reconeixement internacional i que només ostenten una quarantena de badies a tot el món. Aquest 2022, per tant, arriba al 10è aniversari de la seva proclamació. Des d'aleshores, els quatre municipis que la integren treballen en xarxa i desenvolupen accions de forma conjunta per donar a conèixer tots els seus recursos, fomentant el turisme responsable i sostenible i potenciant l’oferta turística i comercial d’aquest territori marcat per un contrast de paisatges i una oferta cultural, natural, gastronòmica i de productes del territori únics. La Badia, limitada al nord pel Parc Natural del Cap de Creus, al sud pel Parc del Montgrí i situada al bell mig pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, disposa de més de 45 km de platges, 15 km de cales i 50 km de canals navegables. La seva costa la formen penya-segats i petites cales d’aigües tranquil·les i transparents que es fusionen amb la costa més suau de la Costa Brava i unes platges que es caracteritzen per les seves aigües poc profundes, ideals per a les famílies i la pràctica d’esports de vela. En les seves terres s’hi troben des d’itineraris megalítics, a importants exponents de les civilitzacions grega i romana i de l’època medieval; una varietat gastronòmica basada en la cuina mediterrània, rica en peixos de la badia que subministren els seus ports pesquers i enriquida amb productes com la poma i els vins amb denominació d’origen; esports nàutics de tota mena; i una gran xarxa de senders senyalitzats per la pràctica de senderisme, amb el GR 92 i rutes de cicloturisme.