Aquest dijous 5 de maig, Roses celebra una nova edició de la Jornada de la Ciència de Roses, activitat inclosa en el Pla Educatiu d’Entorn. La plaça del Teatre és novament l’escenari escollit per acollir aquesta activitat, consistent en la realització de diversos experiments creats per alumnes dels instituts Cap Norfeu, Illa de Rodes i Centre Escolar Empordà, que dijous els presentaran als alumnes de sisè de primària de la vila, així com a les famílies i públic general que vulguin conèixer aquesta experiència.

L’activitat tindrà lloc entre les 9.15 i les 12.15 hores del matí i consistirà en la presentació d’un total de 15 experiments creats per 75 alumnes d’ESO i batxillerat dels tres instituts de Roses. Al llarg del matí passaran per aquestes taules experimentals situades a la plaça del Teatre els alumnes de sisè dels centres de primària de Roses, un total de 228, que podran conèixer els experiments de la mà dels seus creadors. La Jornada de la Ciència té, doncs, una doble vessant educativa. D’una banda, alumnes d’ESO i batxillerat han estat els encarregats de treballar en els experiments que ells mateixos presentaran i dinamitzaran el proper dijous, mentre que els receptors d’aquests coneixements seran també alumnes, en aquest cas de 6è curs de primària. L’activitat s’obre també al públic general, i sobretot a les famílies dels alumnes. La iniciativa ha suposat la coordinació dels centres de secundària de Roses (Institut Cap Norfeu, Illa de Rodes i Centre Escolar Empordà), que anualment celebren jornades o activitats científiques en els seus centres, amb l’objectiu d’ampliar-les amb una jornada comunitària fora dels instituts, en què pot participar tota la ciutadania. La primera Jornada es va celebrar el 16 de maig de 2018, fruit de les reunions de programació del Pla Educatiu d’Entorn. L’èxit de la convocatòria i les valoracions positives rebudes des dels centres educatius, van portar a la seva celebració l’any següent, mentre que l’any 2020, amb motiu de la pandèmia, la jornada es va reinventar i es va oferir digitalment en format vídeo. Enguany, doncs, recupera la presencialitat.