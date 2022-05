Així es va viure el mític «Hello Fires» del Dance Me Figueres

L’escola de dansa Dance Me Figueres ha pogut lluir, el 29 d'abril, una de les actuacions més memorables i mítiques del curs, el Hello Fires, a l’Estadi Municipal del Figueres, per celebrar l'obertura de les Fires i Festes de la Santa Creu. L'última vegada que van poder-ho celebrar va ser l’any 2019, aquesta vegada coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa.

'Hello Fires' ha consistit en una representació de 27 actuacions, en les quals l'escola ha mostrat el seu amor, il·lusió i passió per la dansa a l'Estadi Municipal de Fútbol de la ciutat. Les actuacions han estat plenes d’emocions, tant per a l'equip de l’escola com per als seus alumnes i familiars. "S'ha tornat a veure alegria i emoció en les cares dels i les alumnes gràcies a la tornada a la normalitat", es feliciten els responsables de Dance Me Figueres.

Dance Me Figueres ha presentat el treball realitzat en el segon trimestre del curs i també els grups de competició. La representació ha finalitzat amb una actuació grupal de tots els grups de l'escola per tots els seus familiars.

Inscripcions per al pròxim curs

L’escola de Sonia Navarro ha tornat a obrir un període d'inscripcions per l'any 2022-2023. "Si vols ballar, tens l’oportunitat d'anar-hi i conèixer les seves instal·lacions, la seva filosofia i el seu funcionament. Pots contactar amb l'escola a través del seu correu electrònic info@dancemefigueres.com, a través de WhatsApp al número 640 711 932 i a través del seu perfil d’Instagram on s'anomena @dancemefigueres". Amb aquest reclam, Dance Me Figueres anima a tots aquells amb inquietuds pel ball a apropar-se a l'escola i descobrir la seva proposta.