L'Estadi Municipal de Vilatenim ha acollit, aquest dissabte, el segon torneig de Fires organitzat per l'Agrupació de Veterans de la Unió Esportiva Figueres. La competició amistosa ha servit per a retre homenatge a Josep Jutge Cantal, un dels fundadors de l'Agrupació, mort el 2018 a 74 anys. La seva esposa Lluïsa i les filles Cristina i Eva, han recollit diverses plaques commemoratives i un ram de flors procedents del Figueres i el Girona. L'excapità i company de junta Paco Muñoz, ha recordat la figura de Josep Jutge com "una persona única i indispensable" en el funcionament del grup d'exjugadors de la Unió. Muñoz ha relatat la feina "impagable" que va fer com a peça aglutinadora de tot el grup i com a gestor de les seves activitats. Pere Trias, en nom del Girona FC també ha tingut paraules de reconeixement per a Jutge. Els records figuerencs han estat lliurats pel president dels Veterans, Joan Sagué, i el capità de l'equip, Manel Pagès.

Futbol de qualitat La cerimònia ha tingut lloc després del partit pel tercer i quart lloc que han disputat la UE Olot i el CD Blanes. Ambdós equips han ofert moments de gran futbol. Abans havien perdut a les tandes de penal de desempat davant del Girona i la Unió, respectivament. En la final, els gironins han batut els amfitrions per 0-2 gràcies a la velocitat dels seus davanters. La Unió ha tingut un parell de bones ocasions a la recta final d'un partit que s'ha jugat sota una fina pluja. La germanor entre els quatre equips ha estat la principal protagonista d'un torneig que ha permès veure sobre la gespa de Vilatenim jugadors que han marcat diverses èpoques dels quatre clubs. El més ovacionat ha estat el figuerenc Manel Pagès, autor d'un gol d'antologia des del penal. Durant el lliurament de premis, oferts per la Diputació de Girona, hi ha hagut un moment de record per al President d'Honor de la UE Figueres, Carles Lloveras, convalescent d'un entrebanc de salut. Lloveras ha seguit el desenvolupament dels partits a través dels missatges dels amics que eren a l'Estadi. El president blanc-i-blau, Narcís Bardalet, també ha presenciat el torneig des de peu de gespa.