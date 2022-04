El Teatre Municipal de Roses acull aquest diumenge, 1 de maig, la tradicional cantada d’havaneres, un acte que enguany arriba a la setzena edició. Com és costum, un dels grups convidats és de casa, Els Pescadors de la Badia de Roses. En aquesta vetllada musical, que és gratuïta, té previst durar una hora i mitja i comença a les 7 de la tarda, els acompanyen Els Pescadors de l’Escala, una formació que acaba d’encetar la gira de presentació del seu nou treball discogràfic que han batejat com Genuí.

Els Pescadors de l’Escala és un grup d’havaneres mític a Catalunya. De fet, enguany celebren els cinquanta anys d’història malgrat que anteriorment ja hi havia hagut cantaires durant les dècades dels anys 40 i 50. No va ser, però, fins al 1972 quan el grup va adoptar en ferm aquest nom. Els Pescadors de l’Escala s’han especialitzat en la vella cançó satírica de taverna, tan històrica, clàssica i antiga com l’havanera costabravenca. Actualment són una formació de música popular catalana. Així, el seu repertori està conformat bàsicament per aquelles cançons que han sorgit de compositors del poble i que s’han divulgat al marge dels circuits comercials entre la gent. Aquests dies ja han iniciat els primers concerts de presentació del treball Genuí on s’inclouen nous temes que busquen engrescar al públic assistent a les actuacions.

L'única formació local

Durant la cantada al Teatre de Roses també es podrà escoltar l’única formació d’havaneres local que hi actua cada any. Es tracta dels Pescador s de la Badia de Roses, un grup que integren Joan Romañach, Josep Lluís Cardona i Holger Stein els quals tenen previst interpretar els temes clàssics del gènere amb una ambientació marinera i tradicional.