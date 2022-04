La mitjanit del 22 de gener de 1939, l’escriptor i intel·lectual Antonio Machado va emprendre el camí de l’exili. Barcelona va ser la darrera ciutat on va fer estada abans d’un exili a Cotlliure del qual ja no tornaria mai més. Durant els nous mesos que va ser a la capital catalana, en plena guerra civil, va col·laborar periòdicament amb el diari La Vanguardia. El periodista Josep Playà i la filòloga i fundadora de la Fundació Antonio Machado Cotlliure, Monique Alonso, han reunit els articles que va escriure al llibre Antonio Machado a Barcelona (1938-39) que dissabte, a les 6 de la tarda, es presenta a la Sala Walter Benjamin de Portbou. Està previst que hi intervinguin Pilar Parcerisas, de l’associació Passatges, organitzadora de l’acte, el mateix Playà, Txema Castiella, de l’Ajuntament de Barcelona, editor del llibre.

Aquest llibre reuneix per primera vegada de forma monogràfica els vint-i-nou articles, la majoria de la sèrie «Desde el mirador de la guerra». El poeta va criticar en aquests textos l’actitud de les potències europees respecte a la guerra civil. A l’acte que es fa a Portbou, la filòloga Cari Oriol té previst no només presentar-lo sinó fer una lectura d’alguns poemes de l’escriptor.