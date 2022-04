L’associació Llunàtics de Roses continua amb la seva activitat de conferències i tallers. Pròximament, els dissabtes, del 7 al 28 de maig, oferirà una introducció al Jin Shin Jyutsu de la mà del terapeuta Pere Puiddomènech. Les sessions es faran a Ca l’Anita, de les deu del matí a dos quarts de dues del migdia. Pere Puigdomènech fa molts anys que es dedica a la formació d’aquesta pràctica que es podria definir com l’art d’harmonitzar l’energia vital del cos. És una disciplina molt senzilla que es pot aprendre per practicar-la amb un mateix i que permet recuperar la sensació de control sobre la mateixa salut». El terapeuta Pere Puigdomènech assenyala que «És un acompanyament a la persona i consisteix en un treball molt profund». És organitzador a Catalunya de cursos de per la gent que es vol formar i de cursos d’autoajuda de Jin Shin Jyutsu, «per mi és un dels regals més grans que m’he fet a la meva vida, ja que sempre el porto amb mi des de la mínima expressió a la màxima expressió».