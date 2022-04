Figueres obre les Fires amb el reconeixement a la gent de noranta anys

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat, aquest dijous, les Fires de la Santa Creu amb la festa d'homenatge als veïns i les veïnes que enguany compleixen 90 anys. L'acte ha tingut lloc a la sala gran de La Cate i hi han participat una trentena del centenar llarg de ciutadans que tenen dret a la medalla i que no han pogut assistir a l'esdeveniment per causes diverses. El consistori té previst lliurar el reconeixement a cadascuna d'elles, de manera personalitzada, durant les pròximes setmanes. Durant la festa hi ha hagut l'actuació de la cantant Leila Cloud. En nom de l'Ajuntament, l'alcaldessa Agnès Lladó ha reconegut els homenatjats com a ciutadans "imprescindibles" que han estat els protagonistes de la història de la ciutat durant el segle XX. A la cerimònia de lliurament han participat els regidors Ester Marcos, Alfons Martínez Puig, Xavier Amiel, Josep Maria Bernils, Carles Arbolí i Elisabet Guillén.

Quasi totes les medalles han estat recollides pels guardonats i, algunes d'elles, per part de les seves parelles o familiars directes. Aquest és el llistat facilitat per l'Ajuntament: Pere Clotas Clotas

Francisco Colomer Lladó

Dolors Reixach Capallera

Tomàs Antón Rubio

Miquel Font Tena

María Riera Martí

Maria Corominas Compte

Clemencia Avalos Reyes

Dolores Alvarez Arias

Pere Roca Giró

Rosa Oliveras Agramunt

Vicenç Palma

Carmen Gallen Ferrer

Maria Baró Delàs

Valentí Rentero Sunyer

Maria Rosa Blanchart Rigall

Isabel Caparros Jodar

Martí Brugues

Francisca Cabañó Priu

Gabriel Manzano Hernández

Mª Dolores Filgueira Deulofeu

Isabel Tetilla Gaspar

Rita Vila

Francisca Dorado

Presentación Laso

Anelina Moner

Angel Olmedo

Elena Ribas

Manolita Egido

Francisco Valle

Rosa Bosch

Rosa Mª Castelló Canta