L’exposició de Fires del Museu de l’Empordà sempre sol ser un dels esdeveniments culturals de l’any a Figueres. Aquest també ho serà. Dissabte, a les 12 del migdia, s’inaugura Made in Figueres. La ciutat de la locomoció, una mostra dedicada a la singular industrialització de la ciutat principalment centrada en la fabricació de bicicletes i motos. Comissariada per Josep Algans, Francesc Guillamet i Manel Gràvalos, l’exposició tindrà dues seus –el Museu de l’Empordà i la Sala de l’Escorxador–, a banda d’espais complementaris com el Museu de la Tècnica de l’Empordà, el Museu del Joguet i el Teatre-Museu Dalí.

Figueres no es pot considerar una ciutat industrial. Tot i això, quan el país creixia en aquest àmbit, la capital de l’Alt Empordà també ho feia «amb un seguit d’iniciatives que combinen una important acumulació de capital i mà d’obra i unes bones dosis d’innovació tecnològica». Així és com neixen a Figueres marques pròpies com Rieju, Gimson, Ruter i M.A.F. La mostra, doncs, vol ser un viatge per la seva història tot parlant del context històric, el territori, les fàbriques i els fabricants, les màquines o l’art. L’exposició, que es podrà veure fins al 9 d’octubre, disposarà d’activitats relacionades com visites comentades pels tres comissaris –la primera aquest 1 de maig, a les 12 del migdia i, tot seguit, el 29 de juny i el 3 de setembre–; tallers de creativitat, el 7 de maig i el 18 de juny; una taula rodona sobre conservació del patrimoni, el 19 de maig, i una altra sobre innovar per fabricar, el 8 de setembre; les projeccions dels films Metrópolis de Fritz Lang, el 14 de setembre, i Tiempos modernos de Charles Chaplin, el 21 de setembre, i una ruta guiada pel patrimoni industrial figuerenc, el 15 de setembre. La mostra també disposarà d’un catàleg que es presentarà el 9 de juny.