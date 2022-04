La Casa Cultural d’Andalusia torna a la programació de les fires i festes de la Santa Creu amb un cartell ampli i variat que tindrà com a escenari la seva pròpia seu, situada al Molí de l’Anguila. El fet que les fires hagin reduït el seu nombre de dies, ha fet que es descartés instal·lar l’habitual carpa al clos de fires. La programació musical per als joves tampoc es farà aquí sinó que ha canviat d’escenari en aquesta edició de Fires.

Com marca la tradició, la Casa Cultural inaugurarà la seva activitat el dijous 28 d’abril amb música i amb un pica-pica per a tots els socis a partir de dos quarts de vuit del vespre. Per amenitzar la festa, a dos quarts de deu de la nit, hi haurà l’actuació de les alumnes de flamenc de la Casa Cultural d’Andalusia amb la seva professora Pilar Sánchez. A les deu de la nit actuarà el cantant Julián Trinidad. L’acte és gratuït i obert a tothom.

La programació continua l’endemà divendres dia 29 a les sis de la tarda amb els playbacks del grup Clau de Sol amb la seva professora Lluïsa Llamas. Després a dos quarts de nou, actuaran les alumnes de música i dansa de l’escola Pilar Sánchez de Figueres i ja a les deu de la nit hi haurà concert amb el Peseta.

El dia 30 d’abril, les sis de la tarda, serà el torn de l’actuació de l’escola de dansa Ballem Junts de Vilafant. Després a les vuit de la tarda pujaran de nou a l’escenari els grups de dansa de l’escola de música i dansa Pilar Sánchez de Figueres. A les deu de la nit la música vindrà de la mà dels cantants del grup Ecos del Sur.

L’activitat del dia 1 de maig comença a les dues del migdia amb un gran dinar popular per als socis i no socis i després a dos quarts de sis de la tarda l’actuació de Javier Ginés i del seu grup de ballet Desafío flamenco.

El dia 2 de maig, a dos quarts de set de la tarda hi haurà l’actuació de l’escola Beat Dance Studio de Figueres i després a les deu de la nit cantarà l’artista Toni Torres. L’últim dia, el 3 de maig, a les cinc de la tarda hi haurà l’actuació dels alumnes de la casa cultural d’Andalusia amb la seva professora Pilar Sánchez i l’actuació dels Playbacks de la gent gran de Banyoles.

L’activitat de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà treballa per reactivar-se i per Fires s’ha adaptat amb una programació més reduïda. Des de l’entitat es posa de manifest la importància de poder socialitzar-se amb una certa normalitat i recuperar l’activitat com a associació, que no podia faltar en la programació de fires. La capacitat de la casa cultural és per a 180 persones i s’espera que en aquestes fires la participació sigui la mateixa de cada any.

Durant la pandèmia, el Molí de l’Anguila ha estat centre de vacunació massiu, fet pel qual es va aturar la seva activitat i fins i tot va utilitzar en alguna ocasió utilitzant la carpa de Vilatenim com a espai de reunió: «Tornarà a ser un moment emotiu estar presents a les fires després de dos anys».

