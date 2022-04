L’Agrupació Filatèlica del Casino Menestral cada any, per les Fires i Festes de la Santa Creu, dedica un segell i mata-segell a una efemèride rellevant de la ciutat. I com que enguany es celebren cent anys de la Biblioteca de Figueres, ho van tenir clar: el del 2022 havia d’estar dedicat a aquest emblemàtic equipament cultural.

Com és habitual, la presentació tindrà lloc al bell mig de la Rambla, en el marc de les fires de l’1 de maig. Serà a partir de les 11 del matí, i fins la 1 del migdia, quan tothom qui vulgui el podrà descobrir. Val a dir que enguany també s’organitza, de nou, la popular Mostra Filatèlica, que arriba a la 62a edició, i també està dedicada al centenari de la Biblioteca. Tindrà lloc al Casino Menestral, i s’inaugurarà el dissabte 30 d’abril, a les set de la tarda. L’activitat també està organitzada per l’Agrupació Filatèlica del Casino Menestral, secció que, des de 1945, manté viu l’esperit del col·leccionisme a la ciutat de Figueres.