Figueres torna a celebrar les Fires i Festes de Santa Creu amb activitats que es recuperen després de dos anys fora del calendari per la pandèmia. Ho farà dividint la programació musical en dos escenaris: una la plaça de Catalunya, on l’esperit de festa major és el protagonista i un altre al parc de les Aigües, amb la música per als joves. En el primer escenari es vol recuperar l’esperit l’ambient festiu al centre de la ciutat amb orquestres com la Costa Brava o Els Montgrins.

Ball de fires El divendres dia 29 d’abril hi haurà sardanes amb la Cobla-Orquestra Costa Brava, a la Rambla, a les 12 del migdia. La formació també ha estat convidada per animar les fires i festes de la Santa Creu amb un concert i ball de fires, el mateix dia a partir de les deu de la nit, a la plaça Catalunya. «Estrenem concert de la nova temporada amb una actuació molt variada que inclou temes de música clàssica i també de música catalana, també hi haurà una selecció de números tropicals, entre altres peces, per adaptar-nos al nostre públic, amb nou vestuari i coreografies molt treballades» explica Mónica Lucena, ballarina i directora artística de l’Orquestra Costa Brava. També dirigeix l’Escola de dansa de Mónica Lucena a Roses i fa classes a Figueres amb la vocació de formar nous artistes i descobrir nous talents. L’altra orquestra que passarà per Figueres el 2 de maig és la Cobla Orquestra Montgrins. Portarà al públic un concert que combina tradició i modernitat per fer gaudir a tots els públics. Sardanes i concert La mateixa formació oferirà una audició de sardanes a les 12 del migdia a la plaça de l’ajuntament i un concert d’Orquestra a les set de la tarda a la plaça Catalunya i repetirà, més tard, a les deu de la nit. Més propostes musicals Clàssics al teatre Dia 1 maig a les 19.00 hores. El Teatre Municipal el Jardí acull en concert la Jove Orquestra de Figueres, en col·laboració amb els músics de l’Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya, presenten una breu passejada per la història de la música, que porta per títol Música: L’herència dels Clàssics. De Mozart a Williams. La venda d’entrades a la taquilla del Teatre el Jardí i a figueresaescena.cat Organitza l’acte La Jove Orquestra de Figueres, un espai d’aprenentatge orquestral per a joves estudiants de música de les comarques gironines. D’ençà del 1987 molts joves instrumentistes han realitzat els seus estudis orquestrals a la JOF. Estem d'acords Dia 1 de maig a les 12 del migdia. L’Auditori Caputxins acull un concert del Cor de Cambra dels Estem d’Acords amb un repertori de cançons variades, majoritàriament d’estil pop en català i anglès. La coral Estem d’Acords del Centre d’Estudis Musicals Pep Ventura de Figueres és un cor de cambra format per gent jove de l’Alt Empordà. Fan versions de cançons de tot tipus i, entre tots, formem una petita família. Gràcies als arranjaments que compon Pere Puig (pianista i pare del cor) poden arribar a versionar cançons a vuit veus diferents i potenciant la individualitat dintre d’un conjunt de veus.

Escola allegro Dia 28 d’abril a les 18.00 hores. La Cate acull el primer dia de Fires el tradicional concert de professors de l’Escola Allegro del Casino Menestral. L’entrada és gratuïta, però cal fer reserva prèvia al web del Casino Menestral, organitzador de l’acte. L’Escola ofereix cursos per a tots els nivells i edats, començant pels més petits, de 4 anys. Fins i tot es pot optar per estudiar producció musical. Coral Polifònica Dia 30 a les 18.00 hores. Un dels concerts de Fires més tradicionals és el que ofereix la formació de la Coral Polifònica de Figueres. L’actuació serà al Cercle Sport figuerenc. La Polifònica Figueres ha portat els seus cants, principalment a Figueres i les comarques gironines, sovint per la resta de Catalunya, però també al País Valencià, Euskadi, Andorra i França. Amb els temps han cantat peces de totes les èpoques i tots els estils

Versatile i Casino Dia 30 a les 21.00 hores. La música de l’Orquestra Versatile del Casino Menestral omplirà l’Auditori dels Caputxins, en un concert amb entrada gratuïta. A partir de l’any 2018 la formació va fer un gir cap a una formació només d’instruments de vent i el gener del 2019 agafa el relleu en la direcció de l’Orquestra en Joan Mallol. Segueix participant en totes les activitats de la ciutat i de la comarca de l’Alt Empordà.

Coral Germanor Dia 1 de maig a les 18.00 hores La Cate de Figueres acull el concert coral: Cants des del cor, a càrrec de la Coral Germanor Empordanesa. Cada any la coral participa en un seguit de concerts que ja són tradició, com el concert de Nadal de l’escola de música Allegro del Casino, el concert de Fires a Figueres, la participació a Temps de Flors a Girona, entre altres esdeveniments rellevants.